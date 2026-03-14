Iran je proglasio Ukrajinu legitimnom metom zbog dronske podrške Izraelu, prema riječima zvaničnika Ebrahima Azizija.

Viši iranski zvaničnik Ebrahim Azizi izjavio je da se "pružanjem dronske podrške izraelskom režimu propala Ukrajina zapravo uključila u rat i, prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, pretvorila je čitavu svoju teritoriju u legitimnu metu za Iran."