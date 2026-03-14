Iran je proglasio Ukrajinu legitimnom metom zbog dronske podrške Izraelu, prema riječima zvaničnika Ebrahima Azizija.
Viši iranski zvaničnik Ebrahim Azizi izjavio je da se "pružanjem dronske podrške izraelskom režimu propala Ukrajina zapravo uključila u rat i, prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, pretvorila je čitavu svoju teritoriju u legitimnu metu za Iran."
March 14, 2026
By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran.pic.twitter.com/STqtrvEQ8y
Član 51 Povelje Ujedinjenih nacija odnosi se na pravo država na samoodbranu u slučaju oružanog napada.