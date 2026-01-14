logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izblamirala se samo tako: Bizaran nastup pjevačice za kojom je ludio svijet, 5 miliona ljudi gledalo ovaj snimak (Video)

Izblamirala se samo tako: Bizaran nastup pjevačice za kojom je ludio svijet, 5 miliona ljudi gledalo ovaj snimak (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevala je "Dancing on my on" i "With every heartbeat", a sada je hit iz potpuno pogrešnog razloga.

Bizaran nastup pjevačice za kojom je ludio svijet Izvor: Printscreen/Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Prije 16 godina cijeli svijet je "odlijepio" za pjesmama švedske pevačice Robin. Tada je otpjevala "With every heartbeat" i osvojila slušaoce, a sada je aktuelna zbog gostovanja u emisiji američkog voditelja Stivena Kolbera gdje je predstavila novi singl.

To nije sve što je Robin uradila.

U novoj pesmi "Sexistential" sa prvog albuma poslije osam godina, Robin pjeva o "vezama za jednu noć iako je trudna pomoću vantjelesne oplodnje".

Sve je sporno, kada su komentari u pitanju - tekst, muzika, a potom i ples.

Robin je nastup počela na patosu - pravila je "svijeću", uvijala se, uvrtala, izvijala... i pomalo nespretno plesala, a kako je to izgledalo, pogledajte ovdje:

Robin bizaran nastup u emisiji Stivena Kolbera
Izvor: The Late Show with Stephen Colbert.


Snimak je postao viralan na mreži X, sa više od 5 miliona pregleda, ali i komentara poput ovih.

"Izblamirala se samo tako", "Kao član publike u studiju, ja sam mislio da je ovo kao neki skeč iz SNL-a“,

Poslušajte pjesmu koja ju je proslavila:

Robin
Izvor: YouTube/Embassy one

Možda će vas zanimati

Tagovi

robin pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ