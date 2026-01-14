Izblamirala se samo tako: Bizaran nastup pjevačice za kojom je ludio svijet, 5 miliona ljudi gledalo ovaj snimak (Video)

Pjevala je "Dancing on my on" i "With every heartbeat", a sada je hit iz potpuno pogrešnog razloga.
Prije 16 godina cijeli svijet je "odlijepio" za pjesmama švedske pevačice Robin. Tada je otpjevala "With every heartbeat" i osvojila slušaoce, a sada je aktuelna zbog gostovanja u emisiji američkog voditelja Stivena Kolbera gdje je predstavila novi singl.
To nije sve što je Robin uradila.
U novoj pesmi "Sexistential" sa prvog albuma poslije osam godina, Robin pjeva o "vezama za jednu noć iako je trudna pomoću vantjelesne oplodnje".
Sve je sporno, kada su komentari u pitanju - tekst, muzika, a potom i ples.
Robin je nastup počela na patosu - pravila je "svijeću", uvijala se, uvrtala, izvijala... i pomalo nespretno plesala, a kako je to izgledalo, pogledajte ovdje:
Snimak je postao viralan na mreži X, sa više od 5 miliona pregleda, ali i komentara poput ovih.
"Izblamirala se samo tako", "Kao član publike u studiju, ja sam mislio da je ovo kao neki skeč iz SNL-a“,
