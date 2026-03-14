Grčki tanker „Maran Homer“, koji je plovio iz Soluna ka Novorosijsku, pogođen je nepoznatim objektom u Crnom moru, ali nije bilo povrijeđenih, saopštilo je grčko Ministarstvo brodarstva.

Prema riječima ministra Vasilisa Kikilijasa, brod je u trenutku incidenta bio prazan i na njemu su bila 24 člana posade – 10 Grka, 13 Filipinaca i jedan Rumun. Svi članovi posade su u dobrom zdravstvenom stanju, prenio je list „Katimerini“. Napad je izazvao samo manju materijalnu štetu.

Grčki ministar naveo je da incident može biti povezan sa širim geopolitičkim pritiscima u regionu i da Grčka nastavlja da ulaže proteste na međunarodnom nivou, uključujući i Evropski savjet.

Kompanija „Maran Tankers Management Inc“ potvrdila je da tanker nije pretrpio ozbiljna oštećenja, da je posada bezbjedna i da nije došlo do zagađenja životne sredine, kao i da je brod već isplovio iz Novorosijska.