Arkan dobio devetoro djece sa 5 žena, neka ne nose njegovo prezime: Sina vodio na ratište, a drugi bio u Cecinom spotu

Pored Anastasije i Veljka Ražnatovića, Arkan ima još sedmoro djece, a troje djece je dobio iz vanbračnih zajednica.

Juče se porodica Ražnatović okupila na Novom groblju na pomenu Željka Ražnatovića Arkana povodom 26 godina od ubistva, a primjetno je da su ove godine izostali njegova ćerka i sin, Anastasija i Veljko.

Ceca Ražnatović je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, majke, sestre Lidije Ocokoljić, koja je došla u bijelom, i njenog supruga Predraga. Tu je bio i unuk Željko.

Sva Arkanova deca

Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen u "Interkontinentalu", imao je devetoro djece sa pet žena. Iz dva braka dobio je šestoro djece, četvoro iz prvog braka s Natalijom Martinović, a dvoje sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Troje djece su mu iz vanbračnih veza.

U braku sa Natalijom dobio je Vojina i Nikolu blizance, Milenu i Mašu. Troje djece iz vanbračnih veza su - Mihajlo, Sofija i Anđela, dok su Veljko i Anastasija iz braka sa Cecom.

Četvoro Arkanove djece iz braka sa Natalijom ne nosi njegovo prezime Ražnatović - Vojin, Nikola, Milena i Maša se prezivaju Martinović.

Vojin i njegov brat blizanac Nikola, su studirali glumu i radili po klubovima u Los Anđelesu, Las Vegasu i Palm Springsu. Prije nekoliko godina, Vojin je sa Kineskinjom Barbarom Vang dobio ćerku Miju.

Njegova sestra Maša je završila studije i zaposlila se u Njujorku. Milena Martinović završila je filmsku režiju na Univerzitetu u Kaliforniji, ali jedno vrijeme je bila i na studijama u Atini. Trenutno živi u Nju Orleansu. Vojinov brat blizanac, godinama ne živi u Srbiji, a poznat je po tome što je 1998. godine bio glavni maneken u Cecinom spotu "Nevaljala".

Mihajlo je najstariji sin Željka Ražnatovića Arkana. Sina Mihajla mu je rodila Agneta iz Geteborga, u vrijeme dok je Arkan sedamdesetih godina bio u Švedskoj.

Jednom prilikom, Nebojša Tubić Žabac je ispričao, a prenijele Legende devedesetih, neobičnu priču o tome kako je Mihajlo saznao da mu je Arkan otac. Naime, kad je početkom devedesetih počeo rat, na švedskoj televiziji je prikazan Željko Ražnatović kao vođa srpske vojske i majka Željkovog najstarijeg sina Mihajla mu je rekla da mu je to otac. Mihajlo je došao u Beograd, ušao u taksi i samo rekao Arkan. Taksista ga je odveo u poslastičarnicu i Mihajlo je počeo da mu objašnjava na švedskom ko je. Željko ga je zagrlio, prihvatio i priznao. Mihajlo je učio srpski i čak išao sa ocem na ratište. Arkan je bio mnogo ponosan na svog sina prvenca.

Sa glumicom Ljiljanom Mijatović, Arkan je dobio ćerku Anđelu, koja je završila Bogoslovski fakultet, a objavila je i zbirku pjesama. U mladosti se zabavljala s Kristijanom Golubovićem. Ljiljana je prije tri godine prvi put za medije govorila o Arkanu:

"Njegove glavne osobine bile su velika hrabrost i ljubomora. Kada je Anđela imala godinu dana, a on je bio tad izašao iz zatvora, slavili smo njen rođendan na Svetom Stefanu. Pošto je bio jako ljubomoran, ja sam uvijek išla s njim, iako je tada bio običaj da Crnogorci ne vode žene sa sobom. Nikada me nije ostavljao kući. Jedne večeri je tu došao jedan čuveni igrač bridža, on je bio najbolji prijatelj Omera Šarifa. Sve djevojke su se oko njega vrzmale. On je meni prišao i pitao me da li želim da igram s njim. Ja sam se skamenila. Željko je pocrvenio, uhvatio ga je za ruku i rekao mu je da ja neću da igram s njim, ali da će on da igra s njim. On se izvinio i rekao mu je da može da bude ponosan što ima takvu ženu", prisjetila se Ljiljana.

Otkrila je i zašto se ona i Željko nisu nikad zvanično vjenčali: "Mi se nismo vjenčali iz tehničkih razloga, jer je on bio tražen od mnogih država. Pobjegao je iz zatvora, pa se on krio, pa zato nismo mogli ni da legalizujemo našu vezu, iako je on to jako želio. Naša ćerka nosi prezime Ražnatović, jer je on na tome insistirao. Dao je izjavu u konzulatu, tada je bio u zatvoru u Holandiji."

Ćerka Sofija je dijete socijalne radnice koja je o Arkanu vodila računa u belgijskom zatvoru. Sofija živi u Briselu. Prvi put je vidjela svog oca na ekranu kada je Arkan 1991. godine postao poznat čitavom svijetu. Sofija je rođena 1979 godine, a sam Arkan je saznao 1994. godine da ima ćerku u Belgiji.

Veljko i Anastasija Ražnatović je dobio sa suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović. Anastasija je Arkanova najmlađa ćerka. Imala je samo godinu i po dana kada je Željko ubijen. Anastasija često, kao i njen brat, na društvenim mrežama postavlja fotografije i statuse posvećene ocu. Veljko je oženjen i ima tri sina, a najstariji nosi ime po dedi Željku.

Anastasija je stala na ludi kamen prošle godine i udata je za srpskog fudbalera i reprezentativca Nemanju Gudelja i žive u Španiji, gdje Gudelj igra fudbal.

