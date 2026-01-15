Nebojša Stojković Stojke pojavio se na Novom groblju gde je danas obeležena 26 godina od smrti prijatelja Željka Ražnatovića Arkana

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Nevenčani suprug Katarine Živković, Nebojša Stojković Stojke, danas se pojavio na pomenu Željka Ražnatovića Arkana na Novom Groblju, ali je očigledno pokušao da ostane neprimećen.

Stojke je stigao oko pola sata nakon Cece Ražnatović, koja je na groblje došla u pratnji sestre Lidije Ocokoljić, snaje Bogdane Ražnatović, majke Mire i unuka Željka.

Vidi opis Ko je jezivi maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Tu je zbog čoveka kom su pucali u glavu i odsekli mu deo tela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

Iznenadio dolaskom

Sa kačketom duboko navučenim na glavu i tamnim naočarima za sunce, Stojković je sve vreme gledao u zemlju i izbegavao poglede prisutnih, jasno je bilo da želi da se "sakrije od očiju javnosti". Okupljeni su šapatom komentarisali njegov dolazak, dok je on brzo prošao pored ljudi koji su došli da ispoštuju nekadašnjeg komadanta, stao sa strane, ne želeći da privlači pažnju.

Evo kako on izgleda:

Pokušao da prođe neopaženo

Iako je pokušao da se stopi s masom, njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Naročito kada je prišao pevačici sa kojom se pozdravio i srdačno izljubio. Sa njim su bili i pripadnici obezbeđenja koji su sve vreme nadgledali i pratili situaciju.

Stojković je dugogodišnji prijatelj Ražnatovića. Retki su trenuci kada se Nebojša pojavljuje u javnosti, očigledno da godišnjicu prijatelja ove godine nije želeo da propusti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ekipa MONDA koja se našla danas na licu mesta, imala je prilike da vidi da je Nebojšu sa Novog groblja ispratilo obezbeđenje, od kojih su pojedini imali potpuno sakrivena lica.

Pogledajte 00:08 Mistertiozni maskirani muškarac na pomenu Arkana Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Kaća Živković krila partnera

Podsetimo, iako se po beogradskim kuloarima spekulisalo da su Katarina i Nebojša godinama u emotivnoj vezi, to je prvi put javno otkrila Kristina Kija Kockar tokom javne rasprave sa zvezdom "Granda". Pevačica i ovaj poznati žestoki momak u stabilnom su odnosu i imaju naslednika.

Inače, Stojković koji je tokom akcije Sablja hapšen kao vođa takozvanog rakovičkog klana, bio je osuđen na šest godina dok je oslobođen optužbi za dva ubistva. O njemu se ništa nije čulo godinama, sve dok 2017. nije teško ranjen u Barseloni. Napadač mu je pucao u glavu i grudi i odsekao deo prsta, ali je Stojković čudom preživeo atentat.

Još slika pronađite u galriji:

Na pomenu se našao i sin pokojnog Milenka Mandića Mande (44). Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić ubijeni su na današnji dan pre 26 godina, 15. januara 2000. godine.

Pogledajte još slika: