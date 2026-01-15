logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je jezivi maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Tu je zbog čoveka kom su pucali u glavu i odsekli mu deo tela

Ko je jezivi maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Tu je zbog čoveka kom su pucali u glavu i odsekli mu deo tela

Autor Marina Cvetković
0

Nebojša Stojković Stojke pojavio se na Novom groblju gde je danas obeležena 26 godina od smrti prijatelja Željka Ražnatovića Arkana

Ko je jezivi maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Tu je zbog čoveka kom su pucali u glavu i odsekli mu deo tela Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Nevenčani suprug Katarine Živković, Nebojša Stojković Stojke, danas se pojavio na pomenu Željka Ražnatovića Arkana na Novom Groblju, ali je očigledno pokušao da ostane neprimećen.

Stojke je stigao oko pola sata nakon Cece Ražnatović, koja je na groblje došla u pratnji sestre Lidije Ocokoljić, snaje Bogdane Ražnatović, majke Mire i unuka Željka.

Iznenadio dolaskom

Sa kačketom duboko navučenim na glavu i tamnim naočarima za sunce, Stojković je sve vreme gledao u zemlju i izbegavao poglede prisutnih, jasno je bilo da želi da se "sakrije od očiju javnosti". Okupljeni su šapatom komentarisali njegov dolazak, dok je on brzo prošao pored ljudi koji su došli da ispoštuju nekadašnjeg komadanta, stao sa strane, ne želeći da privlači pažnju.

Evo kako on izgleda:

Pokušao da prođe neopaženo

Iako je pokušao da se stopi s masom, njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Naročito kada je prišao pevačici sa kojom se pozdravio i srdačno izljubio. Sa njim su bili i pripadnici obezbeđenja koji su sve vreme nadgledali i pratili situaciju.

Stojković je dugogodišnji prijatelj Ražnatovića. Retki su trenuci kada se Nebojša pojavljuje u javnosti, očigledno da godišnjicu prijatelja ove godine nije želeo da propusti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ekipa MONDA koja se našla danas na licu mesta, imala je prilike da vidi da je Nebojšu sa Novog groblja ispratilo obezbeđenje, od kojih su pojedini imali potpuno sakrivena lica.

Pogledajte

00:08
Mistertiozni maskirani muškarac na pomenu Arkana
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Kaća Živković krila partnera

Podsetimo, iako se po beogradskim kuloarima spekulisalo da su Katarina i Nebojša godinama u emotivnoj vezi, to je prvi put javno otkrila Kristina Kija Kockar tokom javne rasprave sa zvezdom "Granda". Pevačica i ovaj poznati žestoki momak u stabilnom su odnosu i imaju naslednika.

Inače, Stojković koji je tokom akcije Sablja hapšen kao vođa takozvanog rakovičkog klana, bio je osuđen na šest godina dok je oslobođen optužbi za dva ubistva. O njemu se ništa nije čulo godinama, sve dok 2017. nije teško ranjen u Barseloni. Napadač mu je pucao u glavu i grudi i odsekao deo prsta, ali je Stojković čudom preživeo atentat.

Još slika pronađite u galriji:

Na pomenu se našao i sin pokojnog Milenka Mandića Mande (44). Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić ubijeni su na današnji dan pre 26 godina, 15. januara 2000. godine. 

Pogledajte još slika:

Tagovi

Nebojša Stojković Stojke Željko Ražnatović Arkan godišnjica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ