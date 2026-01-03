Ceca i Željko Ražnatović bili su u braku pet godina.

Izvor: printscreen/Youtube/Svetlana Ražnatović

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović pokazala je skupocjeni prsten kojim ju je prije tri decenije vjerio Željko Ražnatović Arkan.

Naime, gostujući u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" kamere su zumirale vjerenički prsten na njenoj ruci, pa smo poslije toliko godina mogli da vidimo kako on izgleda.

Ceca je istakla da joj je ovaj komad nakita omiljen, pa ga je ponosno pokazala.

Vidi opis Ceca pokazala skupocjeni prsten kojim ju je Arkan vjerio: Ne skida ga ni 26 godina nakon njegove smrti Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: EPA PHOTO EPA/SASA STANKOVIC Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Printscreen YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Svest Magazin Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 14 / 14

U pitanju je prsten sa ogromnim brilijantom koji ima neprocjenjivu vrijednost, a koji može da prijušti vrlo malo ljudi.

Inače, Standardni prsten sa prirodnim dijamantom srednje veličine (oko 0,1 – 0,3 ct) u Srbiji obično se kreće u cjenovnom okviru od 80.000 pa preko 200.000 dinara, dok veći i kvalitetniji prsten sa većim dijamantom, kao što je ovaj, obično košta nekoliko hiljada do desetina hiljada eura, (najčešće oko 4.000 – 10.000 eura ili više), dok najskuplji komadi mogu premašiti 20.000 eura.

Ovde je zaradila novac za svoj prvi stan

Prije nekoliko dana Ceca je imala koncert u Požarevcu, a tom prilikom otkrila je da je baš u tom kraju zaradila novac za prvi stan.

"Moji počeci, kada sam snimila 'Cvetak zanovetak' ovaj kraj ovdje, automatski je odreagovao na mene i ja sam sve vrijeme, to moram da kažem, radila u ovom požarevačkom kraju, svadbe, igranke, ispraćaje u vojsku, gigantski, trajale su tri dana najmanje. Ali moram da vam kažem da sam ja tu zaradila i prvi stan", rekla je Ceca.