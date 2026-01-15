Danas se porodica Ražnatović okupila na Novom groblju na pomenu Željka Ražnatovića Arkana , a vidno je da su izostali Anastasija i Veljko.
Danas se na Novom groblju, gde je Arkan i sahranjen, održava godišnji pomen gde prisustvuju najbliža porodica i prijatelji pokojnog Ražnatovića.
Prvi je stigao Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinental". Primetili smo i Kuzmana Babeua, fudbalskog trenera u Obiliću, kao i pripadnike Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a.
Veljko prvi put nije došao na Arkanov pomen: Prije mjesec dana nestao sa mreža, ni traga ni glasa od njega i Anastasije
Ceca sa snajom, sestrom i unukom
Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić, koja je došla u belom, i njenog supruga Predraga. Tu je u unuk Željko.
Pevačica je na grob supruga donela veliki venac od belog cveća, a ovog puta odabrala je toplu garderobu u braon tonovima.
Veljko i Anastasija izostali
Sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović nedavno je napustio Srbiju, i nastanio se u Rusiji gde će provesti godinu dana. Krajem prošle godine je rešio i da se povuče sa društvenih mreža.
Sada, nakon nešto više od mesec dana, Veljko je iznenadio mnoge povratkom na Instagram, i to sa suprugom Bogdanom s kojom ima tri sina. Na najnovijim fotografijama Ražnatović je pokazao kako balansira između profesionalnih treninga i porodičnih trenutaka.
Anastasija je posetila Srbiju krajem godine, kada je sa suprugom Nemanjom Gudeljom uživala na novogodišnjem vašaru.