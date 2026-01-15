Danas se porodica Ražnatović okupila na Novom groblju na pomenu Željka Ražnatovića Arkana , a vidno je da su izostali Anastasija i Veljko.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas se na Novom groblju, gde je Arkan i sahranjen, održava godišnji pomen gde prisustvuju najbliža porodica i prijatelji pokojnog Ražnatovića.

Prvi je stigao Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinental". Primetili smo i Kuzmana Babeua, fudbalskog trenera u Obiliću, kao i pripadnike Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a.

Vidi opis Veljko prvi put nije došao na Arkanov pomen: Prije mjesec dana nestao sa mreža, ni traga ni glasa od njega i Anastasije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Ceca sa snajom, sestrom i unukom

Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić, koja je došla u belom, i njenog supruga Predraga. Tu je u unuk Željko.

Pevačica je na grob supruga donela veliki venac od belog cveća, a ovog puta odabrala je toplu garderobu u braon tonovima.

Veljko i Anastasija izostali

Sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović nedavno je napustio Srbiju, i nastanio se u Rusiji gde će provesti godinu dana. Krajem prošle godine je rešio i da se povuče sa društvenih mreža.

Sada, nakon nešto više od mesec dana, Veljko je iznenadio mnoge povratkom na Instagram, i to sa suprugom Bogdanom s kojom ima tri sina. Na najnovijim fotografijama Ražnatović je pokazao kako balansira između profesionalnih treninga i porodičnih trenutaka.

Anastasija je posetila Srbiju krajem godine, kada je sa suprugom Nemanjom Gudeljom uživala na novogodišnjem vašaru.