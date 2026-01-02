"Ceca me nije ni zvala u kuću": Arkan dobio ćerku sa socijalnom radnicom dok je bio u zatvoru, sad riješila da se oglasi

Sofija Van Potelsberhe, ćerka Željka Ražnatovića Arkana, otkrila je da tokom praznika prisustvo oca osjeća još snažnije, kao i da joj je žao što je Ceca Ražnatović nije prihvatila kao dio porodice.

Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista

Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen prije 26 godina, ima devetoro djece sa pet žena. Sofija Van Potelsberhe ćerka je Arkana i socijalne radnice koja je o njemu vodila računa dok je bio u belgijskom zatvoru.

Sa ocem je uspjela da napravi samo jednu fotografiju i to joj je najvrijednija uspomena koju ima sa njim, ali uspomena ima mnogo. Sofia danas živi u Belgiji, a majka je od malena vodila kod oca u zatvor, a od 1995. godine je često dolazila u Beograd i vrijeme provodila s tatom i njegovom suprugom Cecom.

"Ovo doba godine sa sobom uvijek nosi dodatne uspomene. Moj otac svakodnevno živi u mom srcu i u mojoj djeci, a naročito sada, tokom Božića, njegovu prisutnost osjećam još snažnije. Možda fizički nije ovdje, ali je uvijek sa nama" započela je Sofija, koja je napisala knjigu "Arkanova ćerka", pa dodala:

"U Vašoj zemlji se o tim stvarima i dalje mnogo razmišlja i piše, dok se ovdje u Evropi to gotovo više i ne dešava. To ponekad čini sve još težim i bolnijim."

Ovo su Arkanova djeca iz braka s Natalijom:

Sofija je potom izrazila žaljenje zbog odnosa sa Svetlanom Cecom Ražnatović, za koju kaže da im nikada neće dati nasljedstvo, i zbog činjenice da nije prihvaćena kao dio porodice.

"Takođe želim da kažem, da i dalje iskreno osjećam tugu zbog toga što nisam dio Cecine porodice, iako su naše namjere oduvijek bile dobre i takve su i danas. Taj osjećaj ostaje sa mnom" istakla je Sofija.

Sa Cecom nije razgovarala o nasljedstvu

Arkanova ćerka je prošle godine bila na pomenu svog oca, koji je ubijen 15. januara. 2000. godine, a kako je ranije rekla, sa Cecom nije razgovarala o nasljedstvu, niti je pjevačica pozvala u svoju kuću.

"Verujem da ovakvim razgovorima nije mjesto na groblju, iz poštovanja prema mom ocu. Mislim da ona nikada neće podijeliti dio nasljedstva sa djecom mog oca. Takođe, nikada mi nije ponudila da ostanem kod nje, niti me je pozvala u kuću" ispričala je Sofija.