logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ceca me nije ni zvala u kuću": Arkan dobio ćerku sa socijalnom radnicom dok je bio u zatvoru, sad riješila da se oglasi

"Ceca me nije ni zvala u kuću": Arkan dobio ćerku sa socijalnom radnicom dok je bio u zatvoru, sad riješila da se oglasi

Autor Dragana Tomašević
0

Sofija Van Potelsberhe, ćerka Željka Ražnatovića Arkana, otkrila je da tokom praznika prisustvo oca osjeća još snažnije, kao i da joj je žao što je Ceca Ražnatović nije prihvatila kao dio porodice.

Arkan dobio ćerku sa socijalnom radnicom dok je bio u zatvoru Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista

Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen prije 26 godina, ima devetoro djece sa pet žena. Sofija Van Potelsberhe ćerka je Arkana i socijalne radnice koja je o njemu vodila računa dok je bio u belgijskom zatvoru.

Sa ocem je uspjela da napravi samo jednu fotografiju i to joj je najvrijednija uspomena koju ima sa njim, ali uspomena ima mnogo. Sofia danas živi u Belgiji, a majka je od malena vodila kod oca u zatvor, a od 1995. godine je često dolazila u Beograd i vrijeme provodila s tatom i njegovom suprugom Cecom.

"Ovo doba godine sa sobom uvijek nosi dodatne uspomene. Moj otac svakodnevno živi u mom srcu i u mojoj djeci, a naročito sada, tokom Božića, njegovu prisutnost osjećam još snažnije. Možda fizički nije ovdje, ali je uvijek sa nama" započela je Sofija, koja je napisala knjigu "Arkanova ćerka", pa dodala:

"U Vašoj zemlji se o tim stvarima i dalje mnogo razmišlja i piše, dok se ovdje u Evropi to gotovo više i ne dešava. To ponekad čini sve još težim i bolnijim."

Ovo su Arkanova djeca iz braka s Natalijom:

Sofija je potom izrazila žaljenje zbog odnosa sa Svetlanom Cecom Ražnatović, za koju kaže da im nikada neće dati nasljedstvo, i zbog činjenice da nije prihvaćena kao dio porodice.

"Takođe želim da kažem, da i dalje iskreno osjećam tugu zbog toga što nisam dio Cecine porodice, iako su naše namjere oduvijek bile dobre i takve su i danas. Taj osjećaj ostaje sa mnom" istakla je Sofija.

Sa Cecom nije razgovarala o nasljedstvu

Arkanova ćerka je prošle godine bila na pomenu svog oca, koji je ubijen 15. januara. 2000. godine, a kako je ranije rekla, sa Cecom nije razgovarala o nasljedstvu, niti je pjevačica pozvala u svoju kuću.

"Verujem da ovakvim razgovorima nije mjesto na groblju, iz poštovanja prema mom ocu. Mislim da ona nikada neće podijeliti dio nasljedstva sa djecom mog oca. Takođe, nikada mi nije ponudila da ostanem kod nje, niti me je pozvala u kuću" ispričala je Sofija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Ražnatović Arkan Svetlana Ceca Ražnatović Sofija van Potelsberhe

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ