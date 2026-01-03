Progovorili roditelji trudne Milice Todorović

Jasmina i Milan ne mogu da sakriju sreću zbog dolaska prinove u porodicu.

Izvor: Printscreen/Paparaco lov

Pjevačica Milica Todorović broji sitno do porođaja, a već neko vrijeme je na relaciji Beograd - Kruševac, gde joj živi porodica. Medijske ekipe posjetile su komšiluk pjevačice, kako bi saznali da li sve protiče kako treba, a pored komšija koje su za pjevačicu rekle sve najbolje, otac i majka pjevačice takođe su bili raspoloženi za izjavu.

Jasmina i Milan su otkrili da trudnoća protiče odlično i po planu, ali i da pjevačica sada češće zbog puta dolazi u Kruševac, te i da najviše odmara u Beogradu, dok se redovno preko telefona čuju.

"Milica je super, čujemo se stalno, ali sada rjeđe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona je nama rekla da ne komentarišemo njen privatni život, ali jasno je da su ovo lijepe stvari i da narod zanima sve oko nje. Ona je javna ličnost", rekao je Milan, a Mama kaže da stalno zove naslednicu da pita kako je:

"Brojimo svi sitno i naravno da smo srećni. To su lijepe stvari, bitno je samo da je sve kako treba."

I komšije imaju samo riječi hvale za Milicu.

"Milicu znamo otkad je bila dijete tu iz ulice. Sa mojima se družila, mi smo isto Todorovići, imamo naravno samo lijepe riječi da kažemo. Oni su jedna divna porodica, Milica ih nikad nije obrukala, divni su i pošteni ljudi. Prođite tu po komšiluku, vjerujte da niko nema jednu ružnu riječ da kaže", rekla je jedna komšinica.

Izvor: Blic/ Mondo