logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Progovorili roditelji trudne Milice Todorović

Progovorili roditelji trudne Milice Todorović

Autor Đorđe Milošević
0

Jasmina i Milan ne mogu da sakriju sreću zbog dolaska prinove u porodicu.

Progovorili roditelji trudne Milice Todorović Izvor: Printscreen/Paparaco lov

Pjevačica Milica Todorović broji sitno do porođaja, a već neko vrijeme je na relaciji Beograd - Kruševac, gde joj živi porodica. Medijske ekipe posjetile su komšiluk pjevačice, kako bi saznali da li sve protiče kako treba, a pored komšija koje su za pjevačicu rekle sve najbolje, otac i majka pjevačice takođe su bili raspoloženi za izjavu.

Jasmina i Milan su otkrili da trudnoća protiče odlično i po planu, ali i da pjevačica sada češće zbog puta dolazi u Kruševac, te i da najviše odmara u Beogradu, dok se redovno preko telefona čuju.

"Milica je super, čujemo se stalno, ali sada rjeđe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona je nama rekla da ne komentarišemo njen privatni život, ali jasno je da su ovo lijepe stvari i da narod zanima sve oko nje. Ona je javna ličnost", rekao je Milan, a Mama kaže da stalno zove naslednicu da pita kako je:

"Brojimo svi sitno i naravno da smo srećni. To su lijepe stvari, bitno je samo da je sve kako treba."

I komšije imaju samo riječi hvale za Milicu.

"Milicu znamo otkad je bila dijete tu iz ulice. Sa mojima se družila, mi smo isto Todorovići, imamo naravno samo lijepe riječi da kažemo. Oni su jedna divna porodica, Milica ih nikad nije obrukala, divni su i pošteni ljudi. Prođite tu po komšiluku, vjerujte da niko nema jednu ružnu riječ da kaže", rekla je jedna komšinica.

Izvor: Blic/ Mondo

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica todorović roditelji trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ