Milica Todorović i Miloš Paunović nekoliko godina su bili zajedno dok je on još uvijek bio u braku.

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Pjevačica Andrea Demirović ove godine je ponovo pokušala da izbori mjesto predstavnice Crne Gore na Evroviziji, nastupivši na Montesongu sa pesmom "I Believe", ali je pobedu odnela Tamara Živković.

Podsjetimo, Andrea je Crnu Goru predstavljala na Evroviziji 2009. godine. Ona je tokom pripema za ovo takmičenje upoznala svog supruga Miloša Paunovića. Ipak, nekoliko godina kasnije je dospjela u žižu javnosti zbog skandala sa pjevačicom Milicom Todorović, koju je optužila da je bila u vezi sa njenim tadašnjim suprugom u periodu dok je Andrea bila trudna.

Pogledajte fotografije Andree Demirović:

Vidi opis Milica Todorović planirala svadbu sa oženjenim dok mu je žena bila trudna: Pjevačica iznijela šokantne detalje u javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/andreademirovic Br. slika: 12 12 / 12 AD

Iako je Milica nastojala da svoju vezu sa oženjenim muškarcem drži dalje od očiju javnosti, paparaci su ih ipak zabilježili u trenutku razmjene nježnosti. Inače, svega nekoliko mjeseci prije nego što je ta romansa postala poznata javnosti, on je sa suprugom dobio sina.

"Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osjećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvijek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje djece, već jednog predivnog petomjesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori", rekla je Andrea.

Ona je tada navela kako je živjela u zabludi:

"Do samog rođenja našeg djeteta, osjećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosjetljivijem trenutku svake žene, mjesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet mjeseci moje trudnoće, živjela u zabludi. Nemam namjeru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog djeteta. Nemam namjeru da se ovim povodom više oglašavam u medijima", zaključila je Andrea tada.

Pogledajte fotografije Miloša i Milice:

"Milica je znala da sam trudna dok je spavala s mojim mužem", izjava je koju je Andrea dala za nedeljnik Svet, u oktobru 2014. godine.

Par se razveo 2015. godine, a Milica i Miloš su bili u skladnoj vezi sve do 2019, čak se u medijima pisalo da pjevačica planira vjenčanje. Ipak, Todorovićeva je svojevremeno priznala da više nije u vezi sa koreografom.

"Istina je da više nisam u vezi sa Milošem, rastali smo se prije dva i po mjeseca. Sve je još uvijek svježe i bolno, kao i svaki raskid, i zato sam riješila da se na neko vrijeme povučem sa medijske scene kako bih se pripremila za sve one poslovne izazove koje me čekaju od jeseni ili zime", istakla je Todorovićeva za Story.