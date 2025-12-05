Milica svog partnera i oca djeteta krije od svih, a komšije kažu da im je drago što više nije sa "lošim momkom".

Izvor: Printscreen/Paparaco lov

Milica Todorović uskoro će postati majka, a medije je zanimalo šta njen komšiluk kaže o poznatoj trudnici. Otkako je saznala da je u blagoslovenom stanju, Milica se povukla iz javnosti, pa jedine informacije koje stižu o njenim trudničkim danima jesu od njenih komšija.

Milica svog partnera i oca djeteta krije od svih, a komšije kažu da im je drago što više nije sa "lošim momkom".

Vidi opis "Ne živi tu, ali dolazi": Komšije progovorile o partneru Milice Todorović sa kojim čeka bebu, sitno broji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Printscreen/ Paparaco lov Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Prije toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovdje hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu, i to nas je iznenadilo. Ona nije dijete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi momak, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, vjerujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio djecu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja djeca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške", kaže čika Miloje u prolazu ovog luksuznog kompleksa u kojem Milica živi godinama.

Djevojka koja radi u obližnjem butiku ističe da je pjevačica aktivna trudnica.

"U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Vjerovatno su joj prvi mjeseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmijana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno."

"Aktivna je trudnica"

Komšije kažu da Milicu viđaju u kafiću na kafi sa kumom Stevanom Anđelkovićem, a često svrati i u restoran Saše Kovačevića.

"Lijepo izgleda Micojka, mi je svi ovdje volimo kao da je naša. Sada je već pred porođajem ali je aktivna. Viđamo je tu u kafiću na kafi sa Stevom, bude joj tu i mama i neke prijateljice. Ode i kod Saleta u restoran, prija joj trudnoća. Viđala sam je sa tim nekim tipom ali zaista ne znam da li to njen partner, nisu se ljubili", kaže kroz osmeh Maja koja živi u ulazu pored.

Pogledajte i kako nastupa trudna u nošnji: