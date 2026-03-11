"Balavica me udara, plaši se zbog dugova": Kristijan zapjenio zbog Kristine Spalević, otkrio detalje drame na Vožovcu

Kristijan Golubović se oglasio nakon vijesti da je 10. marta udaljen iz stana zbog prijetnji i nasilja u porodici.

Kristijan Golubović oglasio se ponovo nakon vijesti da je udaljen iz doma na Voždovcu nakon prijave policiji i reakciji Tužilaštva i prvo rekao da je sve izmišljeno, nakon čega je otkrio detalje sukoba.

"Izmišljaju, od jutros nas bombarduju time, to je neko pustio buvu. Nije istina, ja sam evo u ovoj kući radim, odvedena djeca u obdaništu, nema nikakve veze to. Možda se malo posvađamo, ali volimo se, imamo zajedničku djecu, sve je to u redu. I kad bi bilo nešto, ja bih uvijek se sa Kristinom razveo civilizovano, a ne fizički. Ja nju nikada nisam takao u životu" započeo je Kristijan Golubović.

Iako mu jeste izrečena zabrana prilaska i komunikacije, on to negira.

"To se spekulisalo i prošli put kad je ona izašla i dramila, pravila rijaliti od našeg života. Takva je Kristina Spalević lucidna, ona ima te fore. Ona živi od skandala, ona je mlada, divlja. Kristina je mlada, ona ima samo 28 godina njoj ništa se i ne može zameriti, a ja sam ozbiljan ima 56 godina" dodao je.

"Stalno me smaraju sa aferama, te imao si intimne odnose sa ovom, samo mi prave probleme sa tom ženom. Ona je ionako mlada, neiživljena sa dvoje djece, to je ogromna obaveza. Bili smo oboje na poligrafu, i ona je istakla da nikada do fizičkog kontakta nije došlo. Nikada je ne bih udario. Ja udarim muškarca pa padne u nesvijest, a zamisli ženu bi ubio" ispričao je.

On je naglasio da "nikada ne bi fizički nasrnuo na Kristinu", ali i da je ne vara.

"Nema smisla da ženu koja ti je rodila dvoje djece biješ. Ne možeš, ćao ja na tvoju stranu, ti na svoju. Ja sam Kristijan Golubović imao tri braka, četvoro djece. Da se ne hvalim, ali mislim da sam jedan među poželjnijim muškarcima, salijeću me mlade žene, Kristinu nikada više nisam prevario, lagao. Posle svađe nađemo zajednički jezik i odemo sa djecom na neki izlet i to se sve sredi. Javne smo ličnosti i svašta nam stavljaju na teret, ume da nas pogodi jer jako smo temperamentni, afektivni, drčni... Toliko sam se navikao na nju, naša djeca, naši kerovi, meni je sve to kao neko djetinjstvo da prolazim, sa njom sam se vratio u mladost. Nije ona superlativ žene, majke, domaćice, ali je zato lik ovako za zezanje, društvo, razumijemo se i u intimnim odnosima, i u klopi, i u putovanjima i u muzici, na mnogo sfera smo se našli i zato smo zajedno. Ali postoji ta crta gdje ona nije shvatila potpuno ulogu majke, opteretilo je, ulogu domaćice i da Kristijan Golubović živi po nekim kriterijumima "old school" gdje je žena u kući domaćica, majka, kraljica, pa tek ona ku***. Ja to stavljam na prvo mjesto, a onda druženje, intimne odnose, stavlja na prvo mjesto. Ja tu imam nesuglasice sa njom, ništa žešće, istakao je Golubović i šokirao priznanjem da često vrijeđa Kristinu, ali i da ona fizički nasrće na njega.

"Ona me udari pesnicom ili šamarom"

"Ja u svađi kažem Kristini: "Aj bre ku*** bježi tamo, je*** ti mater!", to nju više pogodi nego da sam je udario. To nju više pogodi nego da je udarim, a ona mene ozbiljno udari pesnicom ili šamarom, ili me gađa opasnim predmetom. Ja to gledam kao lucidna, šašava, ne uzimam za zlo, a opet je to nasilje nada mnom. Zamisli sad Kristijan ode u policiju i prijavi ženu što ga udara, ili što ga gađa predmetima. To bi bilo jadno, a žene su ranjive. One mogu za običnu prijetnju da se uplaše ili da glume i neće više da odu sa tobom i odu u policiju i prijave te. Kristijan mi prijetio životom, hoće da napadne mene ili djecu, njoj će se vjerovati kakva god da je majka, majka je. Ja imam prošlost nasilnika, kriminalca, ubice, a ona nema tu prošlost i ona je žensko. Šta god da se desi, bilo koja svađa, govori se da smo pred razvodom. A od čega ta djeca da žive, od nje same ne mogu, ona ima platu od 1.000 eura na Pink-u, to je sve. Pola odlazi na kredit koji ima iz mladosti, Kristina je finansijski ovisna o pomoć oca te djece. Ona to zna, to je tako" dodao je.

"Nije mi davala da uđem u kuću"

Kristijan je otkrio da mu nije davala da uđe u kuću, kako kaže, na minus 11 ostajao napolju.

"Dešavalo se da hoće da me prijavi, ne zna frustracija šta će da uradi u svađi, pa kaže: "Sad ću da te prijavim policiji za nasilje, za psihičko uznemiravanje". Šta je psihičko zlostavljanje, kad se ti i ja svađamo u kući i dođemo do tačke kad vrijeđamo jedan drugog, ti mene udariš i gađaš predmetom, a ja tebi ne uradim ništa nego izađem iz kuće u papučama i u šortsu i ti zaključaš vrata i ostaviš me na minus 11 napolju i ja prespavam u hotelu, u autu, kod prijatelja ili u drugoj kući. Sjutradan dođem imamo intimne odnose, ja vodim djecu u vrtić i kao da nije bilo ništa. Ti posle takvih deset svađa kažeš - Ja ne mogu više. To je turbulentna veza, rekao je i dodao da se nije desila nikakva drama na Voždovcu."

"Sada smo zajedno, sasvim normalan odnos. U zadnje vrijeme je bilo svega i svačega, bilo je svađa... Ovaj mi nije vratio dug, ja volim da pozajmljujem, da pomažem ljudima, ona je protiv toga. Ona je drugačiji tip, jer je loše prošla u životu zbog toga i zbog toga se boji kamataša, tužnika koji prijavljuju policiji kad traže svoj dug. Boji se za naše živote, uvijek mi kaže da idem i da tražim novac koji sam pozajmio, naš novac, to je novac za nas za djecu. Ja sam joj rekao ne mogu ljude da bijem da mi vrate novac. Moram da peglam sa hohštaplerima" rekao je i dodao da mu je Kristina govorila da ne pozajmljuje novac.

"Imali smo 10.000 eura, pola si potrošila na kozmetiku, kosu, operaciju, ja ti ništa ne kažem. Ako od 10.000 eura potrošiš 5.000 eura, šta tebe briga što sam ja uložio u posao. Donosiću našoj djeci 1.500 eura na mjesečnom nivou za šest mjeseci i ostaće nam pare sačuvane, šta ti imaš sa tim parama, rekao je i dodao: "Rekao sam joj nemoj se miješati, to su moje pare krvavo zarađene". Uložio sam novac u posao i taj posao donosi plodove, ali ona mora da sazri, dodao je. Mnogo razmirica imamo oko finansija i meni ne može 28-godišnjakinja da određuje, čovjeku od 56 godina kojem je prošlo preko 50 miliona maraka ili eura kroz ruke, koji je imao preko 30 svojih ugostiteljskim objekata, 11 nekretnina kuća i stanova, preko 100 automobila i motora ličnih, da mi dođe jedna balavica zato što je volim i imam djecu sa njom, da mi pametuje gdje ću da uložim i kako ljudima da naplaćujem dugove, to ne može" rekao je.

"Svađamo se i kad u kući nije nešto sređeno, ja joj kažem da opere sudove od sinoć. Ja uzmem operem pet puta, ona nijednom i tako krene svađa."

"Možda nije ispunila moja očekivanja kao majka, kao domaćica, ali kao osoba meni prija meni i mom životu. Ako se godinama ne promijeni Bože moj. Ja sam se tri, četiri puta oženio do sad, pa oženiću se i peti put, ili ne moram da budem ni sa kim. Želim da stvorim djeci nešto za ove godine što su mi preostale, da me se djeca ne stide i govore kriminalac."

Podsjetimo, policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vrijeđao, uputio joj prijetnje, a zatim i fizički napao i gurao je.

