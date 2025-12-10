logo
Trudna Milica Todorović uhvaćena na beogradskim ulicama: Ponosno pokazuje stomačić, a evo ko joj pravi društvo

Trudna Milica Todorović uhvaćena na beogradskim ulicama: Ponosno pokazuje stomačić, a evo ko joj pravi društvo

Autor Dragana Tomašević
0

Pevačica Milica Todorović već neko vreme uživa u blagoslovenom stanju, te se potpuno povukla iz medija.

Trudna Milica Todorović uhvaćena na beogradskim ulicama Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Od kako je otkriveno da je pevačica Milica Todorović u drugom stanju, sve njene kolege i obožavaoci su joj iskreno čestitali i željno iščekuju trenutak kada će se ostvariti u najlepšoj ulozi.

Iako smo do sada mogli da je vidimo na koncertu Emine Jahović i privatnim slavljima s kojih su deljeni snimci, Milica je sada prvi put na Instagramu podelila fotografije na kojima sa ponosom pokazuje trudnički stomak.

Milica na slikama pozira sa svojim psom, koji je, sudeći po prizorima, postao njen verni pratilac i ne odvaja se od nje ni na trenutak.

Pogledajte:

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Pogledajte i snimak sa koncerta Emine Jahović i poslušajte aplauz koji je dobila:

Pogledajte

01:03
Drugi specijalni gost na koncertu Saše Matića, Milica Todorović
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

