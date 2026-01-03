Kebinog sina ostavila pred vjenčanje pa pokazala muža Hrvata: Lijepa Srpkinja sa njim čeka dijete

Teodora Bjelica pokazala je kako provodi praznične dane u Beogradu.

Glumica Teodora Bjelica pokazala je na društvenim mrežama kako uživa u prazničnim trenucima sa suprugom, hrvatskim fudbalerom Karlom Muharom. Par je iskoristio prazničnu atmosferu i zajedno posjetio božićni market u Beogradu na vodi, odakle su kačili storije.

Trudna Teodora nije skidala osmijeh sa lica, a po fotografijama je jasno da joj brak sa fudbalerom veoma prija.

O svadbi se danima pričalo

Inače, Teodora Bjelica, ćerka glumice Gordane Bjelice, udala se u martu pretprošle godine za mlađeg fudbalera Karla Muhara. Tajno vječnanje iznenadilo je javnost, a lijepa Teodora blistala je u bijeloj vjenčanici sirena kroja, da bi se kasnije presvukla u kratku bijelu svjetlucavu haljinu.

"Keba je bio u šoku kad mu je Igor rekao da je Teodora raskinula sa njim"

Podsjetimo, Igor Kojić, sin folkera Dragana Kojića Kebe, bio je u vezi sa Teodorom Bjelicom, a oni su raskinuli tik pred zakazano vjenčanje, o čemu se naširoko pričalo.

Oni tada o razlozima rastanka nisu željeli da govore javno, ali, kako su tvrdili domaći mediji, glumica i bivši fudbaler bili su sušta suprotnost i imali su potpuno drugačija interesovanja.

"Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali vjenčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora sa njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali. Kada je shvatio da nije šala, rekao mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet, kao sa Severinom, pravio svadbu, a onda nakon nekoliko mjeseci da dođe do razvoda. Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidjelo što se glumica skida bez problema zbog uloge. Međutim, vidjeli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada djeluje da su srećni što je na vrijeme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negdje na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega" rekao je tada izvor za "Kurir".