Jedna od najlepših srpskih glumica trudna: Teodora Bjelica čeka prinovu sa hrvatskim fudbalerom

Teodora Bjelica stala je na "ludi kamen" 2024. godine, a sada jeu blagoslovenom stanju.

Izvor: Instagram printscreen/ teodorabjelica

Mlada glumica Teodora Bjelica (31), ćerka glumice Gordane Bjelice, u blagoslovenom je stanju, saznaju domaći mediji.

Teodora se udala za poznatog hrvatskog fudbalera Karla Muhara (29) 19. marta prošle godine, a sada par s nestrpljenjem očekuje prinovu.

Pogledajte fotografije Teodore Bjelice:

Podsetimo, Teodorino i Karlovo venčanje je bilo tajno, a ona je posle mesec dana podelila fotografije tih lepih trenutaka na društvenim mrežama.

Teodora je tada na Instagramu podelila poseban trenutak uz pesmu Bruna Marsa "Marry you" gde se vidi kako se raduje i peva sa suprugom i društvom u automobilu.

Glumica se do tada nije pojavljivala nigde sa izabranikom, ali kada su fotografije sa tajnog venčanja objavljene, mnogi su bili pozitivno iznenađeni. Karlo sada igra za rumunski Kluž.

