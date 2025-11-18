Igor Kojić više ne krije novu djevojku: Sin poznatog pjevača uživa na luks jahti sa fatalnom brinetom

Igor Kojić pronašao je ljubav nakon razvoda od Sofije Dacić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Igor Kojić, sin poznatog pjevača Dragana Kojića Kebe, nedavno je prošao kroz razvod, a sada je na romantičnom putovanju sa svojom novom djevojkom, atraktivnom brinetom.

Njih dvoje su uživali na luksuznoj jahti, pozirajući pred spektakularnim pogledom na grad. Zaljubljeni, sa osmijehom na licima, gledali su jedno drugo, što je jasno pokazalo njihovu bliskost i sreću

Pogledajte fotografije Igora Kojića:

Razveo se posle 5 mjeseci braka

Podsjetimo, Igor je početkom godine izgovorio sudbonosno "da" 15 godina mlađoj partnerki Sofiji Dacić, ali je taj brak trajao samo pet mjeseci.

Nakon razlaza bilo je mnogo spekulacija o tome zašto je došlo do kraha ljubavi. Kako saznaju domaći mediji, razlog je navodno taj što Igor nije htio da opet bude u braku s pjevačicom. U vrijeme njihovog rastanka, kako su navodili mediji, bračni par nije imao iste poglede na život, kao i da je razvod incirala Sofija.

Pogledajte fotografije Igora i Sofije: