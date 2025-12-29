logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kebina snajka napustila Srbiju nakon ispadanja iz Granda: Pjevač joj rekao da je amaterka, ona spakovala kofere

Kebina snajka napustila Srbiju nakon ispadanja iz Granda: Pjevač joj rekao da je amaterka, ona spakovala kofere

Autor Đorđe Milošević
0

Keba nije bio blag prema Sofiji u pomenutom takmičenju, a dao joj je i par konstruktivnih savjeta.

Kebina snajka napustila Srbiju nakon ispadanja iz Granda Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Nakon što je napustila muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, Kebina bivša snajka Sofija Dacić odlučila je da otputuje na skupocjenu destinaciju.

Atraktivna pjevačica spakovala je kofere i napustila Srbiju, a prvi put se sada oglasila iz Dubaija.

Sofija je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija sa ove luksuzne destinacije, gdje pozira ful našminkana, savršeno sređena i vidno raspoložena.

U elegantnoj kombinaciji, sa besprekornom frizurom i glamuroznim mejkapom, jasno je stavila do znanja da joj promjene i te kako prijaju.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

sofija dacić keba Igor Kojić Zvezde Granda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ