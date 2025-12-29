Kebina snajka napustila Srbiju nakon ispadanja iz Granda: Pjevač joj rekao da je amaterka, ona spakovala kofere

Keba nije bio blag prema Sofiji u pomenutom takmičenju, a dao joj je i par konstruktivnih savjeta.

Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Nakon što je napustila muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, Kebina bivša snajka Sofija Dacić odlučila je da otputuje na skupocjenu destinaciju.

Atraktivna pjevačica spakovala je kofere i napustila Srbiju, a prvi put se sada oglasila iz Dubaija.

Sofija je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija sa ove luksuzne destinacije, gdje pozira ful našminkana, savršeno sređena i vidno raspoložena.

U elegantnoj kombinaciji, sa besprekornom frizurom i glamuroznim mejkapom, jasno je stavila do znanja da joj promjene i te kako prijaju.