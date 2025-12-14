"Amaterizam, fali ti iskustva": Keba poslao bivšu snajku u baraž, pa joj se obratio brutalnim riječima

Sofija i Igor Kojić vjenčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

Izvor: PrvaTV/Printscreen

Sofija Dacić, bivša snajka pjevača Dragana Kojića Kebe, prva je večeras izašla na scenu u drugom krugu muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". I ovog puta uspjela je da privuče veliku pažnju, kako nastupom, tako i atraktivnim stajlingom inspirisanim morskim motivima.

Sofija se pred žirijem pojavila u izdanju koje je podsjećalo na sirenu, a poseban detalj bila je morska zvijezda u kosi. Ipak, uprkos upečatljivom izgledu, prema glasovima članova žirija, Sofija je završila u baražu.

"Sofija ti si hrabra djevojka, prezahtjevna je bila prva pjesma, a imala si i nevolju da nastupiš prva. Vidi se da ti fali iskustva, prepoznaje se taj amaterizam. Ovo je glas podrške da radiš. Ti imaš dar, ali potreban je rad", rekao je Keba

"Hvala čika Dragane" - dodala je Sofija.

Porodica ih nije podržala

Sofija i Igor Kojić vjenčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i riješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkrio je izvor blizak porodici Kojić.