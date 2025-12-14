logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Amaterizam, fali ti iskustva": Keba poslao bivšu snajku u baraž, pa joj se obratio brutalnim riječima

"Amaterizam, fali ti iskustva": Keba poslao bivšu snajku u baraž, pa joj se obratio brutalnim riječima

Autor Đorđe Milošević
0

Sofija i Igor Kojić vjenčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

Keba poslao bivšu snajku u baraž Izvor: PrvaTV/Printscreen

Sofija Dacić, bivša snajka pjevača Dragana Kojića Kebe, prva je večeras izašla na scenu u drugom krugu muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". I ovog puta uspjela je da privuče veliku pažnju, kako nastupom, tako i atraktivnim stajlingom inspirisanim morskim motivima.

Sofija se pred žirijem pojavila u izdanju koje je podsjećalo na sirenu, a poseban detalj bila je morska zvijezda u kosi. Ipak, uprkos upečatljivom izgledu, prema glasovima članova žirija, Sofija je završila u baražu.

"Sofija ti si hrabra djevojka, prezahtjevna je bila prva pjesma, a imala si i nevolju da nastupiš prva. Vidi se da ti fali iskustva, prepoznaje se taj amaterizam. Ovo je glas podrške da radiš. Ti imaš dar, ali potreban je rad", rekao je Keba

"Hvala čika Dragane" - dodala je Sofija.

Porodica ih nije podržala

Sofija i Igor Kojić vjenčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i riješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkrio je izvor blizak porodici Kojić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragan Kojić Keba Igor Kojić sofija dacić Zvezde Granda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ