Pjevačica Zlata Petrović otkrila da je uz pomoć ljekara Cece Ražnatović ostala u drugom stanju putem vantjelesne oplodnje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zlata Petrović prvi put je javno ispričala kroz kakvu je emotivnu i tešku borbu prošla dok je 15 godina pokušavala da postane majka.

Ona je otkrila je da je upravo zahvaljujući Ceci i Željku Ražnatoviću došla do ljekara koji joj je pomogao da zatrudni putem vantjelesne oplodnje.

"Ja ovo pričam prvi put. Nisam ostajala u drugom stanju, nego Ceca i Željko koji su prošli kroz isto. Ceco, do neba ti hvala. Otišla sam kod tvog doktora i vantjelesnom oplodnjom zatrudnjela", rekla je Zlata, a potom ispričala dramatičan trenutak pred sam porođaj, dan kada je cio region potresla vijest o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana.

Vidi opis "Odlazim u bolnicu i čujem ubijen Arkan": Pjevačica otkrila da je ljekar otišao na sahranu, pa joj sipao viski Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Ami G Show/MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Spremam se da idem u bolnicu, snijeg do glave. Živimo na Zelenom vijencu, Narodni front nam je ispred kuće. Bila sam pod utiskom - tvoj doktor, znam da ste i ti i Željko mnogo puta zvali, koliko ste bili srećni što sam ostala u drugom stanju. Ja se spremam da idem, vodi me Peja i mi čujemo: ubili Željka. Bože, šta se ovo dešava. Takav šok", ispričala je pjevačica.

Po dolasku u bolnicu doživjela je novu dramu. Doktor joj je rekao da nema dovoljno krvi i da porođaj u tom trenutku nije moguć.

"Kaže meni doktor: "Šta se desilo s tobom, ti nemaš krvi, ne mogu da te porodim." A ja se super osjećam, nije mi bilo jasno. Moji se uspaničili gdje da nađu krv", prisjetila se.

Doktor je, kako kaže, otišao na sahranu Željka Ražnatovića, a po povratku otkrio da je sve vrijeme problem bio kvar na aparatu.

"Vrati se doktor, kaže sestri da donese meni i njemu viski. Kaže: "Zamisli, posle toliko godina, pokvario se aparat. Sa tobom je sve u redu." Nije se dalo na taj dan, moja Ceco. Ja bih cio život razmišljala. Sledeći dan me je porodio", rekla je Zlata otvoreno za Blic.

(Blic, MONDO)





