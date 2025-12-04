logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Odlazim u bolnicu i čujem ubijen Arkan": Pjevačica otkrila da je ljekar otišao na sahranu, pa joj sipao viski

"Odlazim u bolnicu i čujem ubijen Arkan": Pjevačica otkrila da je ljekar otišao na sahranu, pa joj sipao viski

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Zlata Petrović otkrila da je uz pomoć ljekara Cece Ražnatović ostala u drugom stanju putem vantjelesne oplodnje.

"Odlazim u bolnicu i čujem ubijen Arkan": Pjevačica otkrila da je ljekar otišao na sahranu, pa joj s Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zlata Petrović prvi put je javno ispričala kroz kakvu je emotivnu i tešku borbu prošla dok je 15 godina pokušavala da postane majka.

Ona je otkrila je da je upravo zahvaljujući Ceci i Željku Ražnatoviću došla do ljekara koji joj je pomogao da zatrudni putem vantjelesne oplodnje.

"Ja ovo pričam prvi put.  Nisam ostajala u drugom stanju, nego Ceca i Željko koji su prošli kroz isto. Ceco, do neba ti hvala. Otišla sam kod tvog doktora i vantjelesnom oplodnjom zatrudnjela", rekla je Zlata, a potom ispričala dramatičan trenutak pred sam porođaj, dan kada je cio region potresla vijest o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana.

"Spremam se da idem u bolnicu, snijeg do glave. Živimo na Zelenom vijencu, Narodni front nam je ispred kuće. Bila sam pod utiskom - tvoj doktor, znam da ste i ti i Željko mnogo puta zvali, koliko ste bili srećni što sam ostala u drugom stanju. Ja se spremam da idem, vodi me Peja i mi čujemo: ubili Željka. Bože, šta se ovo dešava. Takav šok", ispričala je pjevačica.

Po dolasku u bolnicu doživjela je novu dramu. Doktor joj je rekao da nema dovoljno krvi i da porođaj u tom trenutku nije moguć.

"Kaže meni doktor: "Šta se desilo s tobom, ti nemaš krvi, ne mogu da te porodim." A ja se super osjećam, nije mi bilo jasno. Moji se uspaničili gdje da nađu krv", prisjetila se.

 Doktor je, kako kaže, otišao na sahranu Željka Ražnatovića, a po povratku otkrio da je sve vrijeme problem bio kvar na aparatu.

"Vrati se doktor, kaže sestri da donese meni i njemu viski. Kaže: "Zamisli, posle toliko godina, pokvario se aparat. Sa tobom je sve u redu." Nije se dalo na taj dan, moja Ceco. Ja bih cio život razmišljala. Sledeći dan me je porodio", rekla je Zlata otvoreno za Blic.

(Blic, MONDO)



Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlata Petrović Svetlana Ceca Ražnatović Željko Ražnatović Arkan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ