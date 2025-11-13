Ceca bila glumica pa priznala da nikad ne bi bila s glumcem: A zbog njenih vrelih scena Arkan zabranio film

Ceca je nedavno priznala da bi bila ljubomorna da je sa glumcem, a interesantno je da je i pokojni Arkan navodno ljubomorisao zbog njene uloge u filmu "Nečista krv".

Izvor: Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović poznata je po decenijama dugoj karijeri i vanvremenskim hitovima, no mnogi ne znaju da se svojevremeno okušala i na velikom platnu iako film nikada nije prikazan, a na Jutjubu su dostupni samo isječci.

Interesantno je da se pjevačica nedavno u svojoj emisiji na Blic televiziji dotakla odnosa sa partnerima, i istakla da nikada ne bi mogla da bude sa nekim ko se bavi glumom iako je i sama imala iskorak u taj svijet.

" Ja sam iskrena, uvjek sam razmišljala kako žene od glumaca mogu da podnesu slobodne scene sa njihovim koleginicama. Iako sam ja u javnom poslu, mislim da ne bih mogla da se nosim sa tim. I kod nas ima slobodnih scena u filmovima. Nikada ne bih mogla da se zabavljam sa glumcem jer bih bila jako ljubomorna zbog slobodnih scena " rekla je Ceca, prenosi Blic.

Na konstataciju Goge Sekulić koja je bila gošća u njenoj emisiji da bi ona napala njegove koleginice, Ceca se nadovezala:

"Ti da pipkaš mog muža, vidim ja kako ga ti gledaš " zamislila je Ceca situaciju i nasmIjala sve.

Ceca u filmu koji je Arkan zabranio

Interesantno je da je poznata pjevačica na početku karijere imala i zapaženu ulogu Koštane u filmu "Nečista krv", o čemu je svojevremeno govorio estradni menadžer Vlada Perović gostujući u emisiji "Goli život" na Happy televiziji.

On otkrio kako je uspio da nagovori Radeta Šerbedžiju da zaigra sa njom u filmu, koji je Željko Ražnatović Arkan ubrzo zabranio.

"Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije htio ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim – podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao", ispričao je Perović.

Koštana Izvor: YouTube

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Vjerovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umjetnički odigrala", zaključio je on.

Inače, publika nikad nije mogla da vidi sve te Cecine scene zbog navodne preterane golotinje. Snimljeni materijal je prije nekoliko godine dopremljen iz Bugarske i traje čak 45 sati, ali nije prikazan.

Pogledajte neke kadrove iz "Koštane":