Šta se desilo kada se Ceca prvi put srela sa Arkanovim ubicom: Pljunula ga u lice, pa nastao haos, otkriveni detalji

Susret Svetlana Cece Ražnatović sa ubicom njenog pokojnog supruga Arkana i dan-danas se prepričava

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine. Podsjetimo, on je bio vođa Srpske dobrovoljačke garde, ozloglašenih paravojnih formacija tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, zbog čega je protiv njega podignuta optužnica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Međutim, njegov život je okončan prije nego što je izveden pravdi. Upucan je u "sačekuši" u tadašnjem "Interkontinentalu" na Novom Beogradu, dok je sjedio sa bivšim radnicima Saveznog SUP-a Draganom Garićem i Milenkom Mandićem.

Za njegovo ubistvo bio je osuđen Dobrosav Gavrić osuđen na 35 godina zatvora, a sa njim su u likvidaciji učestvovali i Milan Đuričić Miki, kao i Dragan Nikolić Gagi.

Nakon hapšenja on je iz pritvora pušten 2002, a na suđenja je redovno dolazio do 8. oktobra 2006, kada mu je u Okružnim sudom u Beogradu izrečena presuda. Tog dana se nije pojavio u sudnici i za njim je raspisana potjernica.

Gavrić je u Južnoj Africi sa lažnim dokumentima na ime Saša Kovačević otkriven 21. marta 2011. godine, nakon što je ubijen mafijaški bos Siril Bika.

Šta se dešavalo na dan ubistva?

Na dan Arkanovog ubistva u Interkontinentalu je bio pokojni Branko Jevtović Jorga, koji je prema riječima Dragana Nikolića Gagija, javio da Gavrić treba hitno da dođe u hotel jer je "povoljna prilika".

" Razmišljam šta da radim, stvari su se iskomplikovale. Uzimam iz kućnog bara dopola otvoren "džoni voker", ulazim u kupatilo i uzimam čist peškir, za svaki slučaj. Kažem ženi i bratu da ću se brzo vratiti. Silazim ispred zgrade i čekam neki minut. Nailazi crvena "kalibra", koju vozi Miki. Kažem mu da se parkira pedesetak metara od mog ulaza, gdje su ljuljaške i klupice, parkić za djecu" otkrio je Gagi šta se dešavalo desetak minuta posle ubistva u "Interkontinentalu".

Izvor: Privatna ahiva

"Nemam srca odmah da pitam Gavrića šta se desilo u hotelu. Vidim ga teško ranjenog, s bolnim grimasama na licu. On mi govori: "Eto, mi smo naše odradili." Ja mu kažem: "Popij ovaj viski, svih pola litra, ako dođe policija, kazaćeš da si bio mrtav pijan i nisi bio u stanju to da uradiš. Reći ćeš i da si bio u hotelu, ali da kupiš poklon djevojci, jer vam je bilo lijepo na dočeku srpske Nove godine" pričao je Gagi.

Ceca ga pljunula

Inače, prije nego što je pobegao iz Srbije, Gavrić je negirao svoju upletenost u Arkanovo ubistvo. Arkanova udovica, Svetlana Ražnatović Ceca, obratila se Gavriću tekom jednog svjedočenja: "Sjedio si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lijepo sam te vidjela preko Željkovog ramena. Ponoviću to sto puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre!", vikala je pjevačica i pljunula na Gavrića.

Podsjetite se Arkanovih i Cecinih trenutaka iz vremena kada je bio živ:

Ona se ranije osvrnula i šta se dešavalo odmah nakon ubistva:

"U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: 'Ubijen je komandant'. Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Vidjela sam da je Manda na mjestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv."

(Espreso.co.rs/MONDO)