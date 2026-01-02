"Ceca ima lajavce, a kolege mogu da kupe kartu na blagajni": Brutalni komentari Ace Lukasa na početku godine

Aca Lukas održao je nastup u Beogradu za reprizu Nove godine, nakon serije otkazanih nastupa nakon što je u javnosti objavljena njegova slika s Naserom Orićem.

Izvor: Pink screenshot

Aca Lukas je sinoć nastupio u Beogradu za reprizu Nove godine, nakon što je 2025. završio "uz prasak".

Njegovo ime se neprestano pojavljivalo u medijima - što zbog slike s Naserom Orićem koja je izazvala nezapamćen skandal i dovela do otkazivanja brojnih nastupa, što zbog sukoba sa nekadašnjom prijateljicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Lukas se ni sinoć nije libio da kaže šta misli, pa je s medijima prije početka koncerta razgovarao i o problemima koji su ga snašli.

Lukas je na početku otkrio da "ne može više da sluša priče o broju prodatih karata", ali i da te iste karte mogu i kolege da kupe kada dolaze na njegov nastup umjesto da pjevaju s njim.

Pjevač je na kraju godine nerijetko, u negativnom kontekstu, pričao Svetlani Ceci Ražnatović, i to nakon objave sporne slike s Naserom Orićem.

Fotografija pjevača i Nasera Orića, koja je izazvala lavinu reakcija širom regiona. za sobom povukla i reakcije sa estrade – među prvima se oglasila Jelena Karleuša. Lukas je iskoristio priliku da je pohvali, ali i da oštro pecne svoju dugogodišnju rivalku Svetlanu Cecu Ražnatović.

"Jelena Karleuša je jedan dobar čovjek. Ona je izrazila podršku jer tako misli. Znam je dobro, jer ona uvijek kaže da to misli. Svetlana se stalno krije iza nekih indijanaca, PR-ova. Izađi pa kaži lijepo kao Jelena što je kazala", rekao je Lukas, a sada rekao i da neće da komentariše Cecu - iako sam uvek priča o sebi i nisu mu potrebni PR-ovi i "lajavci koje Ceca ima".