logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aca Lukas obrisao duet i sa Majom Berović: "Neće neke pjevaljke koje niko ne zna da zarađuju na meni"

Aca Lukas obrisao duet i sa Majom Berović: "Neće neke pjevaljke koje niko ne zna da zarađuju na meni"

Autor Ana Živančević
0

Pjevač se oglasio nakon što je uklonio spot sa Jutjuba, a reagovala je i Maja.

Aca Lukas obrisao duet i sa Majom Berović Izvor: Hype tv screenshot

Aca Lukas nedavno je s Jutjuba obrisao još jedan svoj duet. U pitanju je numera "Problem" iz 2019. godine, koju je snimio s Majom Berović. Kako se može vidjeti prilikom pretrage na ovoj muzičkoj platformi, spot za ovu pjesmu više ne postoji.

"Ovaj video-zapis više nije dostupan jer Aca Lukas polaže prava na njega", navedeno je na Jutjubu.

Domaći mediji kontaktirali su tim poznatog pjevača.

"Pjesma je skinuta s drugog kanala jer Aca polaže prava na njega. On kao umjetnik neće više nikome da dozvoli da na osnovu njegovog imena i djela neko zarađuje", poručio je vlasnik Hajp produkcije i televizije Saša Mirković, a Lukas dodao:

"Posebno ne neke pevaljke koje niko ni ne zna", poručio je.

S druge strane, Maja je poručila sledeće:

"Pjesma 'Problem' nije moja. Ja sam od strane Ace Lukasa bila pozvana da snimimo taj duet. Ne znam zbog čega je pjesma skinuta, nikad nisam ni pitala", poručila je Berovićeva.

Inače, ovo nije prvi put da Lukas i njegov tim brišu duete. Slično su prošle i pjesme sa Milicom Pavlović, Ivanom Selakov i Svetlanom Cecom Ražnatović.

"Ne može više niko da ima na svom Jutjub kanalu pjesmu sa mnom a da ne plati ništa. Učestvovao sam u realizaciji svih tih pjesama, doprinio da postanu slušane, a samo drugi su imali zaradu. E pa ni kod babe nema za džabe, pa tako ni kod mene. Ne mogu pjevači da koriste moje ime, a da ne plaćaju ništa. Ne mogu više da imaju duete sa mnom na svojim Jutjub kanalima. Zato sa Ivanom Selakov nisam ni objavio pjesmu i spot koji smo snimili, jer je htjela da ta pjesma bude samo na njenom Jutjub kanalu. Jednom sam joj učinio, pa drugi put... E pa neću više da je izdržavam, dosta je bilo", poručio je svojevremeno pjevač.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Aca Lukas Maja Berović duet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ