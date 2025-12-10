Aca Lukas obrisao duet i sa Majom Berović: "Neće neke pjevaljke koje niko ne zna da zarađuju na meni"

Pjevač se oglasio nakon što je uklonio spot sa Jutjuba, a reagovala je i Maja.

Aca Lukas nedavno je s Jutjuba obrisao još jedan svoj duet. U pitanju je numera "Problem" iz 2019. godine, koju je snimio s Majom Berović. Kako se može vidjeti prilikom pretrage na ovoj muzičkoj platformi, spot za ovu pjesmu više ne postoji.

"Ovaj video-zapis više nije dostupan jer Aca Lukas polaže prava na njega", navedeno je na Jutjubu.

Domaći mediji kontaktirali su tim poznatog pjevača.

"Pjesma je skinuta s drugog kanala jer Aca polaže prava na njega. On kao umjetnik neće više nikome da dozvoli da na osnovu njegovog imena i djela neko zarađuje", poručio je vlasnik Hajp produkcije i televizije Saša Mirković, a Lukas dodao:

"Posebno ne neke pevaljke koje niko ni ne zna", poručio je.

S druge strane, Maja je poručila sledeće:

"Pjesma 'Problem' nije moja. Ja sam od strane Ace Lukasa bila pozvana da snimimo taj duet. Ne znam zbog čega je pjesma skinuta, nikad nisam ni pitala", poručila je Berovićeva.

Inače, ovo nije prvi put da Lukas i njegov tim brišu duete. Slično su prošle i pjesme sa Milicom Pavlović, Ivanom Selakov i Svetlanom Cecom Ražnatović.

"Ne može više niko da ima na svom Jutjub kanalu pjesmu sa mnom a da ne plati ništa. Učestvovao sam u realizaciji svih tih pjesama, doprinio da postanu slušane, a samo drugi su imali zaradu. E pa ni kod babe nema za džabe, pa tako ni kod mene. Ne mogu pjevači da koriste moje ime, a da ne plaćaju ništa. Ne mogu više da imaju duete sa mnom na svojim Jutjub kanalima. Zato sa Ivanom Selakov nisam ni objavio pjesmu i spot koji smo snimili, jer je htjela da ta pjesma bude samo na njenom Jutjub kanalu. Jednom sam joj učinio, pa drugi put... E pa neću više da je izdržavam, dosta je bilo", poručio je svojevremeno pjevač.