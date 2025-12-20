Lukasu otkazuju nastupe u Srbiji uoči Nove godine: Šok saopštenje kluba, folker ponovo na udaru

Aca Lukas trebalo je da nastupi u Novom Sadu 31. decembra, ali do toga očigledno neće doći.

Izvor: instagram/barutana_by_museum

Nakon skandala koji je izbio zbog fotografije sa Naserom Orićem, folk pjevaču Aci Lukasu redom se otkazuju nastupi, ne samo u Republici Srpskoj, već i u gradovima u Srbiji.

Kako se može vidjeti na zvaničnom Instagram profilu jednog novosadskog kluba, saopšteno da je otkazan i njegov nastup u Novom Sadu.

Riječ je o dnevnoj žurki zakazanoj za 31. decembar, a organizatori nisu naveli razloge zbog kojih je koncert otkazan.

Podsjetimo, fotografije i snimci Ace Lukasa iz kafane, na kojima se vidi u društvu Nasera Orića, bivšeg komandanta jedinica Armije RBiH u Srebrenici, izazvali su snažne reakcije i pravu buru u javnosti širom regiona.

Ubrzo nakon toga uslijedila je zabrana njegovih nastupa u Republici Srpskoj, a povodom cijele situacije oglasio se i Milorad Dodik.

"Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Јahorini", napisao je tada Dodik na mreži X.: