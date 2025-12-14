Lukasu otkazuju koncerte, a od njega ima podršku: U inat svima angažovao pjevača za privatno slavlje

Nakon što je objavljena fotografija Ace Lukasa sa Naserom Orićem, pjevač trpi posljedice, ali fanovi i dalje hoće da ga angažuju.

Izvor: Screenshot Prva TV

Folker Aca Lukas, iako trpi posljedice otkazivanja nastupa u Republici Srpskoj, ne ostaje bez podrške. Pjevačeva fotografija s Naserom Orićem izazvala je burne reakcije u javnosti i podijelila region, ali dok jedni osuđuju, drugi jasno poručuju da Lukas i dalje ima vjernu publiku i ljude koji žele da ga angažuju.

Njemu su otkazani nastupi na Jahorini i u Banjaluci, ali ga zato zovu na privatna slavlja.

"Lukas je jedan od omiljenih pjevača i gdje god da je nastupao, ljudi su dolazili da ga slušaju. Lično pravim veliko veselje i nisam imao namjeru da angažujem Lukasa, ali sada ću to učiniti. Pozvaću ga da pjeva na mojoj porodičnoj proslavi u znak poštovanja i dobrodošlice od nas običnih ljudi. Kad se sve završi, tada ću javno izaći, reći ko sam i objaviti fotografiju s Lukasom. Ne želim da neki ljudi upropaste moje planove, zbog toga sada neću javno da istupam, ali biće vremena. Sada treba da uspostavim kontakt s njegovim timom, pa ćemo vidjeti kako će se dalje odvijati", poručuje Kurirov sagovornik, koji je više puta bio na Lukasovim nastupima.

"Mnogo puta sam bio na Lukasovim nastupima i mogu da posvjedočim da se s njim svako slika. Slikali su se i okoreli kriminalci i razni ljudi, a da pjevač nije ni znao čime se oni bave. Da li ga zbog toga treba osuditi i javno izložiti linču? Zbog jedne fotografije koju je objavio neko kome je to bilo u interesu i ko je zbog toga i došao na tu zabavu? Nije moje da sudim, ali znam da procijenim i vidim istinu", kaže sagovornik.