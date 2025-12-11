Aci Lukasu otkazan koncert u Banjaluci: Organizatori se odmah oglasili, vratiće novac svima

Koncert Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan krajem decembra u jednom klubu u Banjaluci je otkazan.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Pjevač Aca Lukas našao se u novom problemu nakon što se saznalo da mu je otkazan još jedan nastup. Podsjetimo, on je trebalo da gostuje krajem decembra u jednom klubu u Banjaluci, no sada su se oglasili iz kluba i otkrili razlog ovakve odluke.

Naglasili su da će svi koji su već kupili ulaznice moći da dobiju povraćaj novca na mjestu gdje su karte i kupljene, kao i da im je žao zbog nastale situacije, ali da su bili prinuđeni na ovu odluku zbog, kako kažu, nepredviđenih organizacionih okolnosti.

"Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posjetiocima bit će refundiran cjelokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavit ćemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije" napisali su na Instagram stranici kluba "Clubu 17".

Otkazan mu nastup na Jahorini zbog slike sa Naserom Orićem

Podsjetimo, Aci Lukasu otkazan je nastup na Jahorini nakon što je u javnost isplivala slika na kojoj sjedi u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg bošnjačkog ratnog komandanta u rejonu Srebrenice kojeg Srbija potražuje zbog optužbi za ratne zločine nad Srbima. Sada su se oglasili i iz Olimpijskog centara "Jahorina".

Na Instagram profilu Olimpijskog centra "Jahorina" osvanulo je saopštenje u kojem navode da je koncert Ace Lukasa otkazan.

- Olimpijski centar "Jahorina" obavještava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."

(Blic.rs/MONDO)