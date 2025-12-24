Prija i Tea Tairović napravile pometnju u prvim redovima: Koncert nije ni počeo, njih dvije već zaplesale (Foto, Video)

Pjevačice Aleksandra Prijović i Tea Tairović zaigrale na koncertu i prije nego što je počeo!

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Emina Jahović održaće večeras treći koncert u Sava centru, nakon uspješna dva koncerta o kojima su mediji danima brujali.

Pred večerašnji koncert, dok se punila sala, desila se nesvakidašnja scena, kada su njene mlađe koleginice i prijateljice - Aleksandra Prijović i Tea Tairović, "naletjele" jedna na drugu.

Pjevačice su se izgrlile i izljubile, a potom zaplesale iako koncert nije ni počeo.

Pogledajte ovu scenu iz Sava centra:

Tea Tairović je došla u pratnji supruga Ivana Vardaja na koncert, a Aleksandra Prijović nam je rekla da je došla da uživa u koncertu Emine Jahović, ali i da je danas imala probu pred dva zakazana nastupa za Novu godinu.

Pogledajte: