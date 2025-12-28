logo
Ko je prvi muž Verice Rakočević? Proputovao pola svijeta zbog posla, sada je direktor uspješne kompanije

Autor Ana Živančević
Verica Rakočević imala je dva braka iza sebe kada je upoznala Veljka Kuzmančevića.

Ko je prvi muž Verice Rakočević? Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpska dizajnerka Verica Rakočević ima troje djece, a njena ćerka Elena, inače poznata javnosti, bila je udata za Jugoslava Karića. Elenin otac je Boran Karaman koji je nekada bio pilot.

Verica Rakočević već duže vrijeme uživa u srećnom braku sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem koji je od nje mlađi 35 godina, a malo ko zna ko je njen prvi muž.

Naime, prije Veljka, Verica je bila u braku sa Boranom Karamanom, s kojim je dobila ćerku Elenu, a potom sa Zoranom Rakočevićem, s kojim ima ćerku Milenu i sina Miodraga.

Boran je vlasnik uspješne kompanije

Boran je, inače, bivši stjuard, koji danas živi i radi u Londonu, gdje je direktor jedne kompanije, a mediji su prije izvjesnog vremena pisali da se Verica odlično slaže s njim.

"Mi se ne družimo, nemamo potrebe, prosto ne vidim da bi bilo i prirodno da se družimo, ali je prirodno i civilizovano da razgovaramo i poštujemo i uvažavamo jedni druge. On je bio najljepši stjuard na aerodromu u Beogradu. Čuveni Boran Karaman, poznat po svojoj ljepoti. Sa njim je sada Dario, Elenin brat po ocu, koji je kao moje dijete", rekla je Rakočevićeva jednom prilikom.

"Život nam je podvojen između Beograda i Londona gdje mi živi otac, a ja pored našeg imam i englesko državljanstvo", rekla je svojevremeno Elena u intervjuu za "Story".

Tagovi

verica rakočević brak veljko kuzmančević Boran Karaman

