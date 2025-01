Kako izgleda lux salonac od 300.000 € koji je Verica Rakočević dala bivšem: Zbog posla sve izgubila, pa prošla golgotu

Kako kaže, i dan danas se naježi kada prođe pored zgrade u kojoj je njena nekadašnja nekretnina.

Verica Rakočević, poznata modna kreatorka, danas sa suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, uživa u miru svoje kuće na Avali. Ipak, njen životni put bio je ispunjen brojnim izazovima, a jedan od najtežih trenutaka bio je gubitak vrijedne nekretnine nakon razvoda od Zorana Rakočevića.

Tokom sudskog poravnanja sa bivšim suprugom, Verica je ostala bez elegantnog salonca, što je za nju predstavljalo ogroman emotivni i materijalni udarac.

Iako je tokom karijere stekla mnogo, ovaj stan joj je bio posebno drag, te nikada nije uspjela da preboli njegov gubitak.

Ono što je dodatno otežavalo cijelu situaciju bila je činjenica da se nekretnina nalazila na poslednjem spratu zgrade u kojoj je i dalje poslovao njen butik, pa je svaki prolazak pored tog mjesta podsjeća na ono što je nekada bilo njeno.

Nažalost, luksuzni stan, u koji je uložila mnogo truda, vremena i novca, stavljen je na prodaju. Prema navodima, dio dobijenog novca proslijedila je suprugu, dok je ostatak iskoristila za pokrivanje nagomilanih dugovanja i ulaganje u svoju strast – kreiranje unikatnih modnih komada. Prema pisanju medija, nekretnina je prodata za 300.000 evra.

"Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donijelo samo, kad mi je najteže, da se sjetim koliko mi je u tom trenutku bilo lijepo. Danas, kada prolazim pored nekadašnjeg stana, naježim se", izjavila je Verica Rakočević svojevremeno.

