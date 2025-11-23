Verica Rakočević sa ćerkom Elenom i 35 godina mlađim mužem: Porodica prvi put u javnosti zajedno

Verica Rakočević držala je veliki buket u rukama.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Poznata modna kreatorka Verica Rakočević došla je u Beograd zajedno sa svojim 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem i ćerkom Elenom Karaman.

Verica je u rukama držala ogroman buket cvijeća obučena u elegatni sivi kaput, dok su Elena i Veljko bili u prepoznatljivom opuštenom izdanju.

Oni su se javili medijima dok su izlazili za aerodoroma, ali nisu davali izjave.

Veljko Kuzmančević i Elena Karaman u dobrim su odnosima, a to je i ćerka poznate dizajnerke potvrdila na Instagramu svojevremeno kada je objavila sliku koju je upravo Veljko napravio.

Izvor: Instagram printscreen