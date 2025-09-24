logo
Kakvi su Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa djevojka kada ih niko ne gleda? Verica progovorila o poznatom paru

Autor Ana Živančević
0

Anica Lazić i Lazar Ristovki bili su gosti poznatom paru na Avali.

Kakvi su Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa djevojka kada ih niko ne gleda? Verica progovoril Izvor: Instagram printscreen/ anicalazicofficial

U opuštenoj atmosferi, Verica Rakočević i Veljka Kuzmančevića posjetili su glumac Lazar Ristovski i njegova djevojka Anica Lazić, koja je mlađa od njega 39 godina. Poznata kreatorka otkrila je kako prošlo ovo druženje.

Pogledajte fotografije Verice i Veljka:

"Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine. Intezivnije se družimo. Evo sada su bili kod nas na Avali", otkrila je kreotarka za Hype tv i dodala:

"Oni vole moje palačinke…Baš smo se lijepo proveli tog dana…Moj sin mi je rekao: 'Bože mama, prvi put te vidim tako nasmijanu…' Ja se zaista nikada ne smijem, jer sam sebi ružna…Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke. Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira. Anica i Laza to vole da kupe. Lijepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često. Nemamo previše vremena, ali se baš lijepo družimo", istakla je Verica.

Podsjetimo, njih četvoro pozirali su, a Anica je otkrila šta je to Verica pripremila za njih:

"Vera nam je napravila palačinke" - napisala je Anica na svom profilu na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen/ anicalazicofficial

 "Lazar je vrlo galantan"

Glumica Anica Lazić govorila je o svom partneru Lazaru Ristovskom.

"Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi", kroz osmjeh kaže Lazićeva koja je počela da živi sa Lazarom.

Izvor: Hype/ MONDO

