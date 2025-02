Prvi muž Verice Rakočević bio je najlepši stjuard u Beogradu: Danas je direktor velike kompanije i izgleda drugačije

Dizajnerka Verica Rakoćević već godinama unazad uživa u srećnom braku sa Veljkom Kuzmančević, a prije njega imala je još dva.

Poznata dizajnerka Verica Rakočević već dugi niz godina živi u harmoničnom i ispunjenom braku sa Veljkom Kuzmančevićem. Iako ih deli značajna razlika u godinama – Veljko je mlađi od Verice čak 35 godina – to im nikada nije predstavljalo prepreku. Naprotiv, njihova ljubav i skladan odnos dokaz su da su godine samo broj kada se dvoje ljudi istinski razumiju i podržavaju.

Ipak, prije nego što je uplovila u brak sa talentovanim kompozitorom, Verica je imala dva braka iza sebe. Prvi suprug bio joj je Boran Karaman, s kojim je dobila ćerku Elenu, dok je iz drugog braka, sa Zoranom Rakočevićem, dobila još dvoje djece – ćerku Milenu i sina Miodraga.

Boran Karaman, koji je nekada radio kao stjuard, danas živi i gradi uspješnu karijeru u Londonu, gdje je na rukovodećoj poziciji jedne kompanije. Zanimljivo je da su, uprkos razvodu, on i Verica ostali u prijateljskim odnosima, a mediji su svojevremeno pisali da među njima i dalje vlada međusobno poštovanje i dobra komunikacija.

"Mi se ne družimo, nemamo potrebe, prosto ne vidim da bi bilo i prirodno da se družimo, ali je prirodno i civilizovano da razgovaramo i poštujemo i uvažavamo jedni druge. On je bio najlepši stjuard na aerodromu u Beogradu. Čuveni Boran Karaman, poznat po svojoj lepoti. Sa njim je sada Dario, Elenin brat po ocu, koji je kao moje dijete - rekla je Rakočevićeva jednom prilikom.

"Život nam je podvojen između Beograda i Londona gdje mi živi otac, a ja pored našeg imam i englesko državljanstvo – rekla je svojevremeno Elena u intervjuu za "Story".

Upoznali se putem Fejsbuka

Verica je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Veljko upoznali.

"Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo - otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji "Venčanje od A do Da" malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

