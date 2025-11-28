"Rekao mi je da umrem i da sam ku*va": Verica Rakočević i njen muž prolaze kroz pakao, evo šta se desilo

Verica i Veljko prošle godine imali su neprijatnu situaciju sa komšijom, ali nije isključeno da je drama nastavljena i ove godine.

Izvor: Facebook

Da ni javne ličnosti nisu izuzete od bahatih komšija, govori i drama od prošle godine, a glavni akteri su bili Verica Rakočević i njen muž, kompozitor Veljko Kuzmančević.

Čak je i policija prošle godine morala da interveniše u naselju u kojem žive poznata modna kreatorka. Kako su kasnije objasnili, razlog intervencije bio je komšija koji im, prema njihovim riječima, već godinu dana stvara probleme i remeti mir žurkama.. Verica i Veljko su sve detalje snimili i dokumentovali kako bi pokazali situaciju nadležnim organima.

"Gospodin je pijan večeras maltretirao cijelo naselje, na snimku možete čuti kako sam mu dužan krv i kako nam j**e mater, a Verica da umre. Policija u ovom trenutku uzima izjave i pravi zapisnik. Želio sam da idemo redovnim putem i da u zapisnik postoji prijava o prijetnjama i maltretiranju. Jedanaest godina živimo na Avali i nikada nismo imali ni jedan jedini problem dok se stoka prije godinu dana nije doselila. Apelujem na policiju i zakon da nas zaštiti od prijetnji i maltretiranja, da se ne bi morali štititi sami", napisao je Veljko prošle godine uz snimak na kojem se čuje kako komšija viče i priča nepovezano.

Verica otkrila šta im je izgovorio

"Sreća u cijeloj ovoj situaciji je ta da mi je ćerka sa unukom bila taj dan i otišla prije haosa. Juče kreće muzika i ja kažem Veljku: 'Nemoj da reaguješ, zatvorićemo sve'. Međutim, čovjek nastavlja još jače. Veljko uzme telefon i počne da snima, da bismo imali dokaz za nadležne organe i da pokažemo kako se narušava javni red i mir. Taj čovjek je krenuo da vrijeđa: 'Je**m ti mater, umri, ku*vo' ja krećem da se tresem. Zamislite da Veljko nije bio tu, jer u tom stanju može da preskoči ogradu. Što je najgore, predstavlja se kao profesor na fakultetu, ako se on tako ponaša, onda možeš da pomisliš da je u stanju da uradi svašta".