Poznata glumica iznenadila Milicu Pavlović: Pjevačicu ovo sačekalo u sobi, javno joj se obratila

Dragana Mićalović iznenadila je Milicu Pavlović pred koncert u Nišu.

Dragana Mićalović obradovala je Milicu Pavlović lijepim gestom uoči njenog večerašnjeg nastupa u Nišu. Glumica joj je poslala cvijeće u hotelsku sobu kao znak podrške pred koncert u Hali Čair, koji nosi naziv "Kraljica juga 2".

Dugogodišnje prijateljstvo povezuje njih dvije, a međusobna podrška im je posebno važna u trenucima velikih i značajnih događaja.

"Prijatelju moj! Večeras je svijet tvoj. Večeras svi dišu samo sa tobom. Večeras se svijet zaustavlja samo da tebe sluša. Znaš ko ti sa neba najjače aplaudira i ko te najviše čuva. A ja ću te čuvati zauvijek, ovdje na zemlji. Tiho. Iz prvog reda života! I aplaudiraću svakom tvom koraku. Zauvijek! Tvoja Gaga", piše u poruci koju je Dragana poslala Milici.

"Moja Dragana. Hvala ti. Volim te!", poručila joj je Pavlovićeva.

Podsjetimo, naša ekipa uslikala je mladu pjevačicu neposredno pred ulazak u hotel u samom centru grada, a kao i uvijek, bila je nasmijana, raspoložena i spremna da nastupi pred svojim južnjacima.

Milica je na sebi imala ležerni, moderni stajling, crnu, strukiranu jaknu brenda "Schiaparelli", ravne "Luj Viton" čizme, a na licu nije imala ni gram šminke.