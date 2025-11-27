logo
Milica Pavlović plače i grli porodicu Ljiljane Jorgovanović: Pjevačica slomljena od bola zbog smrti bliske prijateljice

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
Pjevačica je oduvijek isticala koliko je bila vezana za Ljiljanu, a njena smrt teško joj je pala.

Milica Pavlović na sahrani Ljiljane Jorgovanović Izvor: MONDO

Danas se u Požarevcu održava sahrana čuvene novinarke i tekstopisca Ljiljane Jorgovanović koja je radila neke od najvećih hitova brojnim pripadnicima srpske estrade. 

Među prvima je na sahranu pristigla Milica Pavlović koja nije krila koliko joj je teško pala smrt bliske prijateljice i saradnice. 

Milica Pavlović stigla na sahranu Ljiljane Jorgovanović
Ona je bez šminke, vidno potresena stigla u Požarevac, a nakon sureta sa Ljiljaninom porodicom se rasplakala. 

Podsjetimo, Milica Pavlović oglasila se za Mondo malo nakon vijesti o Ljiljaninoj smrti: 

"Umrla je moja Ljiljana. Još sam u šoku, izgubila sam ne samo najbližu saradnicu, sa kojom sam pola svoje karijere proživjela, već i prijateljicu, koju sam voljela, sa kojom sam bila bliska i koja je uvijek bila tu da me razumije, da me posavjetuje, da me koriguje, da me uči životnim lekcijama", rekla nam je Milica slomljena i dodala:

"Smrt mi nikada nije išla uz Ljiljanu, onakvu ženu, prije svega intelektualku sa kojom je zadovoljstvo bilo provoditi vrijeme, onako strašnu osobu koja je voljela život i znala da ga živi, a onda i energičnu i veselu ženu koja je imala planove i radovala im se. Duboko sam potrešena Ljiljaninim odlaskom i mogu reći da ćemo svi osjetiti njen odlazak, jer tekstopisac, umjetnik i vizionar one magične A kategorije je napustila ovaj život.

Saučešce porodici… Počivaj u miru draga moja prijateljice i hvala na svemu sto smo podijelile. Volim te"

