Udaje se Ema Radujko? Isplivali svi detalji, ovo je krila mjesecima od javnosti

Ema Radujko je navodno obnovila vezu sa Urošem Račićem. Da li se udaje Ema Radujko?

Izvor: MONDO

Pevačica Ema Radujko i fudbaler Uroš Račić navodno su ponovo zajedno godinu dana nakon raskida, a domaći mediji prenose da par već razmišlja o vjenčanju.

Otkad su se pomirili, Ema Radujko i fudbaler ne žele da se eksponiraju i uživaju ljubavi, a dobro obaviješteni izvor tvrdi da su emocije ovog para toliko jake da uveliko razgovaraju o svadbi i stvaranju porodice.

"Iako su raskinuli i svako je krenuo na svoju stranu, Ema i Uroš su ostali u dobrim odnosima. Bili su u kontaktu čak i kad su imali druge partnere, a kad su se nedavno ponovo vidjeli, emocije su im proradile. Shvatili su da je hemija među njima i dalje jaka i da bi bilo dobro da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu. Nakon romantične večere u jednom beogradskom restoranu, obnovili su vezu i čini mi se da uživaju više nego ikada. Uroš se trudi da joj ispuni sve želje, a Ema se pored njega osjeća kao prava princeza", započela je priču bliska prijateljica Eme Radujko i dodala da su golupčići izuzetno oprezni i ne žele da dozvole da išta stane na put njihovoj sreći:

"Njihova ljubav je jača nego ikad i ne žele da im se bilo ko miješa i kvari vezu. Zbog toga se ne eksponiraju i trude se da se ne viđaju na javnim mjestima. Uživaju u mirnim, intimnim trenucima i prija im da budu usmjereni jedno na drugo. Smatraju da im eksponiranje ne bi donijelo ništa dobro i da će im, ukoliko uspiju da se sakriju od radoznalih pogleda i komentara, veza biti stabilnija."

Pjevačica je i ranije govorila o romansi sa fudbalerom i želji da upravo on bude njen suprug i otac njene djece.