logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udaje se Ema Radujko? Isplivali svi detalji, ovo je krila mjesecima od javnosti

Udaje se Ema Radujko? Isplivali svi detalji, ovo je krila mjesecima od javnosti

Autor Ana Živančević
0

Ema Radujko je navodno obnovila vezu sa Urošem Račićem. Da li se udaje Ema Radujko?

Udaje se Ema Radujko? Isplivali svi detalji, ovo je krila mjesecima od javnosti Izvor: MONDO

Pevačica Ema Radujko i fudbaler Uroš Račić navodno su ponovo zajedno godinu dana nakon raskida, a domaći mediji prenose da par već razmišlja o vjenčanju.

Otkad su se pomirili, Ema Radujko i fudbaler ne žele da se eksponiraju i uživaju ljubavi, a dobro obaviješteni izvor tvrdi da su emocije ovog para toliko jake da uveliko razgovaraju o svadbi i stvaranju porodice.

"Iako su raskinuli i svako je krenuo na svoju stranu, Ema i Uroš su ostali u dobrim odnosima. Bili su u kontaktu čak i kad su imali druge partnere, a kad su se nedavno ponovo vidjeli, emocije su im proradile. Shvatili su da je hemija među njima i dalje jaka i da bi bilo dobro da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu. Nakon romantične večere u jednom beogradskom restoranu, obnovili su vezu i čini mi se da uživaju više nego ikada. Uroš se trudi da joj ispuni sve želje, a Ema se pored njega osjeća kao prava princeza", započela je priču bliska prijateljica Eme Radujko i dodala da su golupčići izuzetno oprezni i ne žele da dozvole da išta stane na put njihovoj sreći:

"Njihova ljubav je jača nego ikad i ne žele da im se bilo ko miješa i kvari vezu. Zbog toga se ne eksponiraju i trude se da se ne viđaju na javnim mjestima. Uživaju u mirnim, intimnim trenucima i prija im da budu usmjereni jedno na drugo. Smatraju da im eksponiranje ne bi donijelo ništa dobro i da će im, ukoliko uspiju da se sakriju od radoznalih pogleda i komentara, veza biti stabilnija."

Pjevačica je i ranije govorila o romansi sa fudbalerom i želji da upravo on bude njen suprug i otac njene djece.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ema Radujko udaja veza uroš račić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ