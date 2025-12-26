Član grupe The Cure preminuo nakon kraće bolesti: Tužnu vijest potvrdili članovi benda

Gitarista grupe The Cure, Peri Bamont, preminuo je u 65. godini, saopštili su članovi benda.

Izvor: YouTube/The Cure/screenshot

Na zvaničnom sajtu benda, dan poslije katoličkog Božića, potvrđena je tužna vijest da je muzičar preminuo nakon kratke bolesti.

Rok legende, čiju trenutnu postavu čine Robert Smit (65), Sajmon Galup (64), Rodžer O’Donel (69), Džejson Kuper (57) i Rivs Gebrels (68), posljednji put su se našli na vrhu zvanične top-liste albuma sa izdanjem Wish iz 1992. godine.

From The Cure’s official website. Perry Bamonte has passed away.https://t.co/STzJ8D1KPBpic.twitter.com/FbzqPtZlo4 — The Cure Forever (@TheCureForever_)December 26, 2025





