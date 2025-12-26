logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Član grupe The Cure preminuo nakon kraće bolesti: Tužnu vijest potvrdili članovi benda

Član grupe The Cure preminuo nakon kraće bolesti: Tužnu vijest potvrdili članovi benda

Autor Dragana Tomašević
0

Gitarista grupe The Cure, Peri Bamont, preminuo je u 65. godini, saopštili su članovi benda.

Član grupe The Cure preminuo nakon kraće bolesti Izvor: YouTube/The Cure/screenshot

Na zvaničnom sajtu benda, dan poslije katoličkog Božića, potvrđena je tužna vijest da je muzičar preminuo nakon kratke bolesti.

Rok legende, čiju trenutnu postavu čine Robert Smit (65), Sajmon Galup (64), Rodžer O’Donel (69), Džejson Kuper (57) i Rivs Gebrels (68), posljednji put su se našli na vrhu zvanične top-liste albuma sa izdanjem Wish iz 1992. godine.



Možda će vas zanimati

Tagovi

the cure bend smrt

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ