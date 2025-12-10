logo
Učesnik rijalitija izvršio samoubistvo: Objesio se u dvorištu, majka zatekla stravičnu scenu

Učesnik rijalitija izvršio samoubistvo: Objesio se u dvorištu, majka zatekla stravičnu scenu

Autor Dragana Tomašević
0

Čad Spodik, bivši učesnik rijalitija "Finding Prince Charming", izvršio samoubistvo, prenosi TMZ.

Čad Spodik izvršio samoubistvo Izvor: Instagram/flychad

Policija u Boki Reton na Floridi potvrdila je da je uzrok smrti Čada Spodika samoubistvo, ali je odbila da da dodatne detalje.

Vijest o smrti zvijezde rijalitija potresla je prijatelje i porodicu, koji su pokrenuli GoFundMe stranicu kako bi prikupili novac za njegov sahranu.

Sajt TMZ je došao do audio snimka sa poziva 911 koji otkriva da se Čad Spodik objesio u dvorištu. Tokom poziva, dispečer kaže da je Čadova majka pronašla njegovo tijelo i kontaktirala policiju.

Porodična prijateljica, Kejt Verbovski, napisala je: "Njegov odlazak je bio iznenadan i srceparajući, i još uvijek se trudimo da shvatimo svijet bez njegovog svijetla".

Čad je stigao do šestog epizode rijalitija "Finding Prince Charming" iz 2016, emisiji sličnoj "Neženji". Iako je bio jedan od poslednjih pet učesnika u emisiji, samovoljno je napustio program.

Imao je samo 42 godine.

Čad Spodik rijaliti obješeno tijelo smrt samoubistvo

