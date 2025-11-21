Iznenada preminula zvijezda Travoltinog filma "Goti": Glumac (33) promijenio lični opis, sad pronađen mrtav

Spenser Lofranco, koji je glumio u filmu Džona Travolte "Goti", preminuo je iznenada u 33. godini.

Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Pr/©Vertical Entertainment / Supplied by LMK / IPA

Glumac Spenser Lofranko, najpoznatiji po ulogama u kriminalističkim dramama "King Cobra" i "Gotti", preminuo je u 33. godini. Lofrankov brat, Santino Lofranko, otkrio je vijest o glumčevoj smrti u emotivnoj objavi na Instagramu u četvrtak, 20. novembra. Uzrok smrti nije saopšten.

"Za legendu. Moj brat. Živio si život o kojem neki mogu samo da sanjaju", napisao je Santino uz Lofrankovu fotografiju iz detinjstva. "Menjao si ljudima živote, a sada si s Bogom. Uvek ću te voljeti i nedostajaćeš mi, Bear. Počivaj u miru. 18. oktobar 1992 - 18. novembar 2025."

Lofranko je debitovao kao glumac početkom 2010-ih u romantičnoj komediji "At Middleton" i kriminalističkoj drami "Jamesy Boy".

Glumac rođen u Torontu tokom karijere je sarađivao sa brojnim holivudskim zvijezdama. Godine 2014. pojavio se u istorijskoj drami "Unbroken", koju je režirala Anđelina Džoli, zajedno sa Džekom O’Konelom, Domnalom Glisonom i Geretom Hedlundom.

Njegov izgled se poslednjih godina drastično promijenio:

Lofrankova poslednja dva filma, "King Cobra" iz 2016. i "Gotti2 iz 2018, nagovijestila su njegov uspon u Holivudu. "„King Cobra" se mogao pohvaliti glumačkom postavom u kojoj su bili Kristijan Slejter, Moli Ringvold i Džejms Franko, dok je "Gotti" Lofranka doveo rame uz rame sa zvijezdom "Briljantina" Džonom Travoltom i njegovom suprugom Keli Preston.

Lofrankova najskorija objava na Instagramu 11. novembra, prikazuje crno-bijelu fotografiju glumca, dok je natpis koji je Lofranko dodao izgledao kao nagovještaj promjene izgleda:

"Spaljujem tetovažu sa lica, zato se pretplatite na moj OnlyFans", napisao je Lofranko. "Tačka, najbolje tek dolazi. Kosa je na putu; zadržali su je na carini. Ludilo."





