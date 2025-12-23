Jedan od najuticajnijih ljudi u istoriji video-igara, Vins Zampela, 55, izgubio je život u teškoj nesreći u Kaliforniji.

Izvor: YouTube / Mediajuice Studios

Vins Zampela, jedan od najuticajnijih ljudi u industriji video igara, čelnik studija Respawn Entertainment i bivši direktor Infinity Ward-a, preminuo je u 55. godini. Kako prenose američki mediji, stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći sjeverno od Los Anđelesa, u kojoj je život izgubila još jedna osoba.

Kako se vidi na snimku koji je snimio očevidac, do nesreće je došlo kada je crveni Ferrari 296 GTX, kojim je Zampela upravljao, neposredno nakon izlaska iz tunela skrenuo sa puta i udario u betonsku barijeru. Zampela je proglašen mrtvim na licu mjesta, dok je suvozač prebačen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Vins Zampela snimak nesreće Izvor: NBC News

Uzrok nesreće za sada nije poznat i nalazi se pod istragom.

Zampela je rođen 1970. godine, a karijeru u gejming industriji započeo je sredinom 90-ih, radeći na PC igrama za Atari i druge izdavače. Početkom 2000-ih pridružio se kompaniji EA, gdje je, zajedno sa studijom "2015, Inc." i dizajnerom Džejsonom Vestom, radio na kultnoj igri Medal of Honor: Allied Assault.

Nakon razlaza sa EA-om, Zampela i grupa saradnika osnovali su Infinity Ward i potpisali ugovor sa Activision-om. Cilj je bio da naprave igru koja će nadmašiti Medal of Honor – i u tome su uspeli. Call of Duty je lansiran 2003. godine i brzo je postao globalni hit.

Pod njegovim vođstvom, Infinity Ward je izbacio Call of Duty 2 i Call of Duty 4: Modern Warfare, naslov koji je 2007. godine zauvek promenio franšizu i učvrstio je kao jednu od najuspješnijih u istoriji video-igara.

Izvor: YouTube / GameSpot

Nakon izlaska Modern Warfare 2, Zampela i Vest su 2009. godine dobili otkaz u Activisionu, što je dovelo do višegodišnjeg pravnog spora. Nakon toga su se vratili u EA i osnovali Respawn Entertainment.

U okviru Respawn-a, Zampelino ime je stajalo iza serijala Titanfall, planetarno popularnog Apex Legends-a, kao i igara iz serijala Star Wars: Jedi. Poslednjih godina imao je i važnu ulogu u razvoju Battlefield 6 igre, koja je do sada ostvarila veliki komercijalni uspjeh.

Vijest o njegovoj smrti potresla je gejming zajednicu. Iz EA-a su poručili da je riječ o "nezamislivom gubitku", dok su kolege iz industrije Zampelu opisale kao legendu i jednog od ljudi koji su oblikovali moderne pucačine iz prvog lica.