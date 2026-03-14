Jakov Jozinović napravio haos u Spensu sa specijalnim gostom: Održao koncert uprkos pritiscima, njega niko nije očekivao

Jakov Jozinović napravio haos u Spensu sa specijalnim gostom: Održao koncert uprkos pritiscima, njega niko nije očekivao

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Jakov Jozinović oduševio je publiku u Novom Sadu.

Jakov Jozinović napravio haos u Spensu sa specijalnim gostom Izvor: MONDO

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović napunio je dvoranu Spens u Novom Sadu, gdje je publika od prvog trenutka pjevala uglas sa njim i napravila sjajnu atmosferu.

Koncert je otvorio pjesmom "Polje ruža", a uz energičnu podršku benda od 11 članova priredio je veče za pamćenje, a specijalni gost na koncertu mu je bio Saša Kovačević. Iako su postojale molbe da se koncert ne održi, Jakov je odlučio da ipak izađe pred publiku i održi nastup.

Za razliku od njega, njegov stariji kolega Toni Cetinski ranije je donio odluku da otkaže svoj koncert, navodeći da je na tom mjestu nekada postojao logor. Toni je, kako su prenijeli mediji, nastup otkazao na sam dan koncerta, a navodno je do tada bilo prodato oko 3.500 karata.

Podsjetimo, Cetinski se neposredno pred početak koncerta obratio mlađem kolegi.

"Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti srećan koncert i puno lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobijedi muzika", napisao je Toni Cetinski u svojoj objavi.

