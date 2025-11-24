logo
Umrla Ljiljana Jorgovanović: Pisala Ceci velike hitove, sarađivala sa Marinom Tucaković

Autor Đorđe Milošević
0

Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Umrla Ljiljana Jorgovanović Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović umrla je u 66. godini. Sarađivala je sa Marinom Tucaković i bila je jedna od najboljih novinara bivše Jugoslavije, pisala je brojne reportaže po kojima je postala prepoznatljiva.

Ko je bila Ljiljana Jorgovanović?

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Prije nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživjela je veliki uspjeh pišući pjesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.

Izvor: Blic/ Mondo

