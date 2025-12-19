"Zadovoljavala sam Džordža Klunija": Epstajnova saradnica iznijela šokantne tvrdnje na račun glumca

Virdžinija Đufre napisala je memoare u kojima, između ostalog, spominje i Džordža Klunija.

Holivudski glumac Džordž Kluni našao se u centru neprijatne kontroverze nakon što su u javnost dospjeli navodi iz memoara Virdžinije Đufre, jedne od najpoznatijih žrtava Džefrija Epstajna. U knjizi se, između ostalog, pominje i njegovo ime, i to u kontekstu tvrdnji koje se vezuju za Gislejn Maksvel, Epstajnovu dugogodišnju saradnicu.

Memoari su objavljeni posthumno. Virdžinija Đufre je preminula u aprilu ove godine, a neposredno prije smrti javno je govorila o teškom zdravstvenom stanju i borbi koju je vodila. Njena knjiga izazvala je snažne reakcije zbog imena i događaja koji se u njoj pominju.

Prema navodima iz memoara, Gislejn Maksvel se, kako autorka tvrdi, često hvalila navodnim bliskim susretima sa moćnim i poznatim muškarcima iz svijeta politike, biznisa i zabave. Među imenima koja su, prema njenom svjedočenju, pominjana, nalazi se i Džordž Kluni.

Đufre opisuje situaciju u kojoj se Maksvel, navodno, vratila sa jednog događaja vidno uzbuđena, govoreći o susretu sa slavnim glumcem. Ipak, autorka u knjizi jasno naglašava da te tvrdnje ne može lično da potvrdi i da ne zna da li je riječ o istini ili preuveličavanju.

Slične priče pojavljuju se i u ranijim, djelimično objavljenim rukopisima Virdžinije Đufre, u kojima se Maksvel opisuje kao osoba sklona razmetanju pričama o poznanstvima i odnosima sa slavnim ljudima.

Važno je naglasiti da u memoarima nisu navedeni konkretni dokazi, niti su precizirani vrijeme i mjesto navodnog događaja. Takođe, Džordž Kluni do sada nikada nije bio dovođen u direktnu vezu sa Džefrijem Epstajnom, niti postoje podaci da je bio dio njegovog okruženja.

Glumac se zvanično nije oglasio, ali izvori bliski njemu navode da je duboko uznemiren zbog toga što se njegovo ime povezuje sa ovim slučajem. Kako prenose strani mediji, Kluni navode smatra potpunom neistinom i ozbiljnim udarom na svoj ugled.

Prema riječima njegovih prijatelja, glumac nikada nije imao kontakt sa Gislejn Maksvel i zgrožen je što se našao u sjenci jednog od najmračnijih skandala savremenog doba. Bez obzira na demantije i nedostatak dokaza, novi navodi ponovo su pokrenuli pitanje koliko su daleko dosezale veze Epstajnove mreže i koliko je imena, makar i posredno, ostalo uvučeno u ovu kontroverznu priču.