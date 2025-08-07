Džordž Kluni prošao kroz pakao na snimanju novog filma: "Imam 63 godine, ne mogu to 50 puta"

Slavni glumac nedavno je dao svoje mišljenje u vezi sa snimanjem kada je otkrio da nije mogao da prati uobičajeni Baumbahov stil, koji podrazumijeva višestruko snimanje istih scena.

Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Holivudska legenda Džordž Kluni tumačiće glavnu ulogu u predstojećem filmu "Džej Keli", najnovijem ostvarenju Noe Baumbaha, a svjetska premijera biće održana na sledećem Filmskom festivalu u Veneciji. Mimo Klunija, glavne uloge igraju i Adam Sandler i Lora Dern.

O čemu se radi u filmu?

Film je baziran na životu slavnog glumca Džeja Kelija (Džordž Kluni) koji sa svojim dugogodišnjim menadžerom Ronom (Adam Sandler) započinje putovanje po Evropi koje prelazi u lično suočavanje sa prošlošću. U filmu su, prema navodima, iskombinovani elementi komedije i drame, a dvojica dvojica protagonista sve vrijeme preispitivaće svoje živote i njihove odnose sa ljudima u okruženju. Film će u bioskopima početi da se prikazuje 14. novembra, a na Netfliks platformu stiže 5. decembra.

Džordžu Kluniju bilo je teško tokom snimanja

Slavni glumac nedavno je dao svoje mišljenje u vezi sa snimanjem kada je otkrio da nije mogao da prati uobičajeni Baumbahov stil, koji podrazumijeva višestruko snimanje istih scena.

"Bukvalno sam mu rekao: "Noa, mnogo mi se dopada scenario, obožavam te kao reditelja, ali čovječe, imam 63 godine, ne mogu 50 puta da snimam istu scenu. Nemam to u sebi. Imam glumački raspon od tačke A do tačke B" izjavio je Kluni pa se osvrnuo kritike da u svakom filmu "glumi samog sebe".

"Ljudi kažu da uvijek glumim samog sebe. Mogu da kažem da nema mnogo glumaca u mojim godinama koji se pojavljuju i u sjajnim komedijama, poput „O Brother (Where Art Thou)“, a onda i u „Michael Clayton“ ili „Syriana“. Ako to znači da glumim samog sebe - baš me briga. Uostalom, da li ste ikad pokušali da glumite samog sebe? Teško je" zaključio je Kluni.