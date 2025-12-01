Ona je prva žena Džordža Klunija: Nakon nje više nije želio brak, više od dvije decenije bio je zakleti neženja

Džordž Kluni sebe je krivio za propast prvog braka sa glumicom.

Prije nego što je zaprosio svoju sadašnju suprugu Amal, glumac Džordž Kluni (64) bio je poznat kao neženja. Čini se da su mnogi zaboravili da je glumac već imao jedan brak iza sebe.

Od 1989. do 1993. bio je u braku sa glumicom Talijom Balsam, a nakon razvoda donio je odluku da se više nikada neće oženiti. Talija je nastavila glumačku karijeru, ali nikada nije postigla slavu poput Džordža. Godine 1998. udala se za kolegu Džona Slaterija, a u njihovom gotovo trideset godina dugom braku dobili su sina Harija, koji je krenuo stopama svojih roditelja.

"Odgovoran sam za propast tog braka"

Talija dolazi iz poznate glumačke porodice: njen otac bio je glumac Martin Balsam, a majka glumica Džojs Van Paten. Glumom su se bavili i njeni ujaci i tetka. Ipak, rijetko se pojavljivala u većim projektima i nikada nije bila medijska zvijezda, već je živjela povučenim životom, daleko od kamera. Ona i Džordž vjenčali su se u kapelici u Las Vegasu, a Kluni je nakon razvoda priznao:

"Ja sam vjerovatno, definitivno, bio neko ko tada nije trebalo da bude u braku. Imam osjećaj da Taliji nisam dao poštenu priliku. Odgovoran sam za propast tog braka. Rekao bih Taliji: 'Reci mi šta misliš da je fer, napisaću ček. Neću da pregovaram.' Umjesto toga, platio sam advokatima 80.000 dolara. To me zaista izluđuje."

Kluni je godinama govorio da bi želio da se ostvari u ulozi oca, ali da se više neće ženiti jer u braku nije bio naročito uspješan. Pred oltar su ga pokušavale odvesti brojne ljepotice, ali kada je upoznao libansko-britansku advokaticu Amal Alamudin, više nije mario za svoju davno donijetu odluku.

Godine 2014. izgovorio je sudbonosno"da" svojoj Amal, a par je u junu 2017. dobio blizance – sina Aleksandera i ćerku Elu.

