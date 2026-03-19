Zaboravite top 10 istih serija o kojima svi "gnjave": Pronašli smo 3 krimića sa Netfliksa koji su top, a promakli su vam

Ukoliko su vam dojadili isti naslovi na svim listama preporuka, a raspoloženi ste za dobar krimi triler, bacite pogled na ove tri serije.

Triler je, kao žanr, poslednjih godina jedan od najplodonosnijih, no, uprkos velikom broju novih naslova, stiče se utisak da se na top 10 listama uvek vrte jedni te isti naslovi.

Međutim, na različitim platformama i te kako postoji izbor, ali se dešava da nam, usled "hajpa" hit naslova, promaknu podjednako dobri, ako ne i bolji, naročito ako nisu sa engleskog govornog područja.

Zato smo izdvojili tri sjajna triler krimića koji su mnogima prošli ispod radara, a zaslužuju da im date šansu.

"The Gardener"

Ova serija prati Elmera, naizgled običnog momka koji radi kao baštovan — ali u stvarnosti je plaćeni ubica koji zajedno sa majkom vodi tajni biznis likvidacija. Problem nastaje kada dobije zadatak da ubije devojku Violetu i – zaljubi se u nju.

Kako prvi put u životu počinje da oseća emocije, njegov dotadašnji “hladan” svet počinje da se raspada. Sukob između ljubavi i lojalnosti prema majci postaje centralna tenzija, dok policija polako ulazi u trag njihovim zločinima

"Marcella"

Glavna junakinja je Marcela Bekland, bivša detektivka koja se vraća u policiju nakon pauze, baš u trenutku kada se ponovo pojavljuje serijski ubica čiji slučaj nikada nije rešen.

Paralelno sa istragom, ona vodi borbu sa sopstvenim psihičkim problemima, uključujući misteriozne "blackout" epizode tokom kojih ne zna šta je radila. Kako slučaj napreduje, postaje sve nejasnije da li je samo lovac ili možda i potencijalno umešana u zločine.

"The Snow Girl"

Radnja počinje nestankom devojčice tokom praznične parade u Malagi. Dok policija vodi zvaničnu istragu, mlada novinarka Miren opsesivno pokušava da otkrije šta se dogodilo.

Kako ulazi dublje u slučaj, otkriva mračne tajne i mrežu zločina, ali i suočava se sa sopstvenim traumama iz prošlosti. Priča se razvija kroz više vremenskih linija i polako otkriva šta se zaista desilo detetu.