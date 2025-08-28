logo
Pozlilo Džordžu Kluniju: Glumac otkazao sve obaveze na Filmskom festivalu u Veneciji, prebačen u hotel

Autor Ana Živančević
Holivudska legenda Džordž Kluni nije se osećao dobro dan uoči svetske premijere na Filmskom festivalu u Veneciji.

Pozlilo Džordžu Kluniju Izvor: Andrea Raffin

Džordž Kluni neočekivano je morao da skrati svoj festivalski raspored u sredu, prekinuvši pres konferenciju za svoj takmičarski film "Džej Keli" režisera Noe Baumbaha, ali i da propusti večeru sa glumačkom ekipom filma.

Džordž Kluni skratio svoj raspored zbog lošeg zdravlja

"Hollywood Reporter" saznaje da je Džordž Kluni neočekivano morao da skrati svoj festivalski raspored u sredu, prekinuvši pres konferenciju za svoj takmičarski film "Džej Keli" režisera Noe Baumbaha, kao i da je propustio večeru sa glumačkom ekipom filma. Prema više izvora bliskih filmu i njegovom rasporedu za medije, Kluni se u sredu osetio loše i savetovano mu je da odmah ode kući i odmori se pred naporan četvrtak, kada je planirana zvanična konferencija za štampu za Netflix takmičarski naslov popodne, a zatim i dugo očekivana svetska premijera u kasnim večernjim satima. 

Nije ništa ozbiljno

Iako se ne radi o ničemu ozbiljnom, vest o Klunijevom stanju brzo je postala tema među novinarima na Lidou u ranom večernjem terminu. Iskusni glumac je omiljen među medijima jer uvek ispunjava svoje obaveze i redovno se zaustavlja da razgovara sa svim novinarima na prepunim crvenim tepisima na svojim premijerama. Pošto je sada morao da se povuče i odmori, to je izazvalo šuškanje na festivalu. Međutim, jedan izvor je naveo da Kluni nije imao izbora nego da prespava zbog mere predostrožnosti, sa nadom da će se oporaviti do 100 odsto do početka prikazivanja "Džej Keli" u sali "Sala Grande", jer je ponosan na film, Baumbahov rad i svoje kolege glumce.

Glumac napustio hotel

Jedan član osoblja "Hollywood Reportera" primetio je Klunija kako ukrcava brod ispred hotela "Excelsior" oko 16 časova na putu kući da se odmori. Takođe je saznato da je Kluni odustao od privatne večere sa timom iz filma „Džej Keli“ na kojoj su trebalo da budu prisutni Baumbah, zvezde filma poput Adama Sendlera (Adam Sandler) i Laure Dern (Laura Dern), kao i vodeći izvršni ljudi Netflixa, uključujući Teda Sarandosa (Ted Sarandos), Belu Bajariju (Bela Bajaria) i Dana Lina (Dan Lin), između ostalih.

Kluni se vraća u Veneciju

Kluni se ove godine drugi put zaredom vraća na Lido, nakon prošlogodišnje svetske premijere filma „Vulfs“ (Wolfs) režisera Džona Vatsa u kojem je igrao zajedno sa svojim dobrim prijateljem Bredom Pitom. Slučajno, Vats je morao da propusti premijeru svog filma u Veneciji jer se zarazio COVID-19 i morao je da se oporavlja. Što se Klunija tiče, on predvodi niz A-listera na ovom festivalu, koji se pokazuje kao jedan od najzvezdanijih u 

