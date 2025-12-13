Razvod ostavio velike posljedice, živio na Karaburmi: Ovo je majka Miloša Bikovića, o ocu je pričao samo jednom

Poznato je da Miloš svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti.

Glumac Miloš Biković važi za jednog od najuspješnijih u svojoj profesiji, ali o privatnom životu rijetko govori. Ipak, poznato je da je izuzetno vezan za svoju majku Mariju, koja mu je godinama najveća podrška i oslonac.

Biković ne krije da mu je porodica na prvom mjestu, bez obzira na poslovne obaveze i uspijehe koje niže. O tome je govorio i u jednom intervjuu za ruske medije, kada je istakao koliko mu porodična podrška znači i koliko mu pomaže da ostane čvrsto na zemlji uprkos velikoj popularnosti.

"Njoj moj uspijeh nije mnogo važan. Vjerovala je da ću postati glumac, ali me nije pretjerano hrabrila u tome. Kada je moja karijera počela da ide uzlaznom linijom, ona me je podržala", rekao je jednom prilikom Biković za ruski "Eskvajer" i otkrio šta je kupio majci kada je dobio prvi veliki honorar:

"Kupio sam joj stan u Beogradu, a prije toga sam joj iz Rusije donio krznenu kapu, koja joj se mnogo dopala. Njoj pokloni nisu toliko važni. Odrastao sam na Karaburmi, a često smo se selili jer nismo imali svoj stan. Moja porodica je nekada bila veoma bogata, a nakon Drugog svjetskog rata zbog nacionalizacije smo sve izgubili. Tata je bio direktor velike austrijske firme i zarađivao je dosta novca, ali ja nisam osjetio taj lagodan život. Moj brat jeste", rekao je on svojevremeno.

Otac bio često na putu

"Najviše vremena sam proveo sa mamom iako sam se dosta rano osamostalio, to mi je neka karakterna osobina bila i kada sam bio dijete, tako kažu, ja se toga ne sjećam. Već sa tri godine sam imao svoju neku energiju, svoj neki put i svoju neku logiku. Otac je često bio na putu i radio je u inostranstvu, tako da tata je bio ta figura koja je stalno nedostajala. Naravno, mnogo veća je radost bila kada je tata tu", rekao je glumac i otkrio da li je razvod njegovih roditelja, kada je on imao samo 6 mjeseci, ostavio neke posljedice.

"Mislim da ostavlja, to psiholozi mogu da kažu bolje i kompleksnije. Ali koliko sam čitao otac i majka su neophodni za razvoj zdrave psihe. Naravno, ne znači uvijek ako su otac i majka zajedno da to garantuje zdravu psihu, moraju i oni da budu koliko toliko zdravi, a možda je nekad i razvod zdraviji za dijete od eventualnog nasilja. Ali, svakako ostavlja. Atak na porodicu je atak na psihu u stvari ono što se u društvu dešava taj atak na uništavanje porodice je zapravo uništavanje budućih pojedinaca i psihičkog zdravlja cijelih naroda, cijelog čovječanstva - rekao je glumac u emisiji "Balkanskom ulicom".