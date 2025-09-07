Prve slike bivše djevojke Miloša Bikovića iz pritvora: Na saslušanju morala da sjedi u ograđenom prostoru (Foto)

Aglaja Tarasova puštena je iz pritvora nakon što je uhapšena na aerodromu s 0,38 grama droge

Izvor: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Sud u Domodedovu u Moskovskoj oblasti pustio je iz pritvora glumicu Aglaju Tarasovu, optuženu za šverc droge, prenijeli su u petak ruski mediji.

Tokom saslušanja, optužena je sedela u ograđenom prostoru, odvojena od svojih advokata, što je praksa kada istraga zahtijeva kućni pritvor, navodi RIA Novosti.

Aglaja Tarasova je u petak odvedena u sud u Domodedovu kako bi se razmotrio zahtjev istražitelja da joj se odredi kućni pritvor.

"Odbija se zahtjev istražitelja za izricanje preventivne mere kućnog pritvora za Darju-Aglaju Viktorovnu Tarasovu. Izabrana je preventivna mjera u vidu zabrane određenih radnji", saopštila je sudija Dina Hansi.

Kako je RIA Novosti objavila ranije, pozivajući se na izvor iz bezbjednosnih službi, glumica Aglaja Tarasova privedena je na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika.

aglaja tarasova

Izvor: Instagram/aglayatarasova

Značajnu ulogu ostvarila je u filmu "Led" ("Ice") iz 2018. godine, gdje je glumila Nađu Lapšinu, zajedno sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem sa kojim je, prema pisanju medija, bila u dvogodišnjoj vezi.