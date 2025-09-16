Dijana Janković prokomentarisala je postupak Miloša Bikovića.
Glumac Miloš Biković iznenadio je mnoge kada je podelio objavu o Dijani Janković, poznatijoj kao Didi Džej. Naime, na društvenoj mreži X postoji nalog sa imenom Didi iza kojeg stoji, pretpostavlja se njen fan. Na pomenutom nalogu često osvane neki duhovit tvit inspirisan izjavama i životnim stilom Didi Džej, a Biković nije ostao imun pa je podelio objavu na svom Instagram profilu.
"Neka se informiše": Didi Džej bijesno odgovorila Milošu Bikoviću, tvrdi da ne daje maloumne izjave
Dijana Didi Janković
"Miloš Biković bi trebalo da se informiše pre nego što šeruje informacije koje nisu tačne. Nije istina da sam ja izjavila takve gluposti, niti sam ikada izjavila čuvenu rečenicu: 'Kome je vruće neka kupi jahtu!'. To su neke parodije koje su ljudi preuzeli i tako objavljuju misleći da sam ja to izjavila", rekla je ona i dodala:
"Ljudi u Srbiji u velikoj zabludi, ja sam jako ozbiljna osoba i radim velike i ozbiljne stvari nisam neko ko daje takomaloumne izjave. Godinama pokušava da mi se nametne imidž osobe koja lupeta gluposti i ja sam jedna velika žrtva svega toga. Dok ja izdajem svoj novi spot za MTV u mojoj zemlji se ismejava moj lik i delo", rekla nam je Didi za Blic.
Podsetimo, Milloš Biković se prisetio jedne objave Dijane, za koju se ispostavilo da potiče sa lažnog naloga.Izvor: instagram printscreen / bikovic
"Septembar je stigao a s njim i ja. U Montenegro. Iako nosim najnovije Louis Vuitton papuče, Gucci naočare, i Fendi gornji deo, moram priznati da ko god me pitao gde sam ih kupila ja sam prećutala! U životnoj fazi sam kada mi isticanje materijalnih stvari nije bitno i srećna sam".
